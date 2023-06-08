Римма Зюбіна розповіла про синдром відкладеного життя

8 июня 2023 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Римма Зюбіна розповіла про синдром відкладеного життя
Акторка Римма Зюбіна
Пресслужба Нового каналу

Акторка Римма Зюбіна розповіла, чи відтерміновує свої плани через війну.

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Після повномасштабного вторгнення дедалі частіше можна почути від українців фрази: «Зараз не на часі» або «Вже після війни». Наше життя ніби зупинилося того страшного ранку 24 лютого. Ми чекаємо певного моменту, аби почати діяти й відновити «справжнє життя». Для когось це повернення додому, для когось – закінчення війни. Але такі думки можуть стати першими тривожними дзвіночками синдрому відкладеного життя. 

Акторка серіалу «Зв’язок», який Новий канал покаже восени, Римма Зюбіна переконана: не варто чекати на знаки долі, аби продовжувати жити. Адже завтра може не настати.

Я ніколи, навіть до війни, не мала синдрому відкладеного життя. Усім раджу, та й сама дотримуюся того, що не можна відкладати плани і мрії на завтра чи на після перемоги, – зауважує Римма Зюбіна. – Адже минуле залишиться в минулому. А майбутнє не лише під час війни може не настати. Тому для мене завжди було важливо жити сьогодні.

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

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Акторка додає, що постійно наповнює свої будні яскравими подіями.

Зараз у мене таке насичене життя, якого я не могла уявити в березні чи квітні минулого року. Якось вечеряла з сином, а наступного дня пишу йому повідомлення: «Синочку, все добре. Я снідаю у Львові» (усміхається). Він мене перепитує: «Як це у Львові? Мамо, мені треба заводити календар твоїх подій і пересувань, бо я за тобою не встигаю». Або ж час від часу каже мені: «Ну не пиши мені щодня «Як ти?» В мене сьогодні так само, як і вчора. Я не маю такого активного життя, як у тебе» (сміється). Звісно, те, що я активно наповнюю своє життя, може бути й певним психологічним моментом, – розмірковує Зюбіна. – Та попри зайнятість і турботи ми ніколи не зможемо забути про те, що в нашій країні війна. Повітряні тривоги, які в нас щоночі й щодня, не дають відключитися та відпочити. Однак щоранку я з останніх сил опановую себе та йду жити сьогодні і зараз.

Нагадаємо, 

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