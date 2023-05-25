Знайомтеся, Слідаки: хто з акторів гратиме у новому розважальному детективі ICTV2

25 мая 2023 12:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Знайомтеся, Слідаки: хто з акторів гратиме у новому розважальному детективі ICTV2

23 травня ICTV2 готує премʼєру народно-іронічного детективу «Слідаки», заснованого на реальних подіях.

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У 24 серіях детективу «Слідаки» покажуть реальні історії розслідувань, ненудні сюжети про роботу непідробних поліцейських та найрозповсюдженіші правопорушення, з якими можуть стикнутися жителі українських містечок. Які персонажі розважатимуть українців та хто втілив їх у кадрі, читайте у добірці. 

Слідчий Олександр Данилюк 

Справедливий, непідкупний слідчий, найдосвідченіший в команді та авторитет для інших. Має твердий і незламний характер, а єдина його слабкість – акваріум із бійцівською рибкою в кабінеті, яку він постійно годує і… навіть тренує. 52-річний слідчий часто іронізує щодо новомодних трендів і не сприймає вподобань молодого покоління, тому через це часто має суперечки з доньками. Головну роль зіграв актор Володимир Мельник.

Слідчий Дмитро Ткаченко

Персонаж актора В’ячеслава Василюка ззовні дуже серйозний, але всередині – чуйний до людей, завжди готовий прийти на допомогу у будь-який час. Дмитро мріє про резонансний професійний успіх, тому завжди в очікуванні грандіозної масштабної справи. А ще він постійно читає, що пишуть про роботу їхнього відділку у ЗМІ, соціальних мережах і колекціонує матеріали про себе. До всього, предмет його гордості – успіхи у тхеквондо його синів, тому за нагоди завжди показує усім фото їхніх кубків та медалей.  

Оперативниця Тетяна Василенко

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Ініціативна та енергійна 28-річна поліцейська, яка з першого погляду подобається людям. Ця якість допомагає їй у роботі, бо посмішкою вона може легко розговорити будь-кого. Тетяна не тільки професійний дізнавач, а й прикраса відділку. Не дивлячись на енергійну роботу, вона не відмовляє собі у насолоді нарядитися та одягати підбори.  Через що часто потрапляє у кумедні ситуації на місці злочину.  Яскраву роль втілила акторка Вікторія Муштей. 

Оперативник Денис Сергієнко 

Самовпевнений, сумлінний у роботі, персонаж актора Івана Жилюка повністю націлений на карʼєру. Він вважає, що краще мати посаду у маленькому містечку, ніж бути «Маленькою рибою» у столиці. Денис та Тетяна постійно змагаються за звання кращого оперативника. 

Компʼютерник  Сашко

Він компʼютерний геній-самоук. Без диплома його не взяли на роботу у велику ІТ-компанію, та такі професіонали на вагу золота у поліцейському відділку. Тут він незамінний – може підключитися до будь-якої камери спостереження у місті, знаходить виходи у «чорному інтернеті», розблоковує усі телефони і відстежує пересування злочинців за будь-якими пристроями. Він може розкрити справу, не виходячи зі своєї підсобки. Але часто йому доводисться вирішувати більш приземлені запити менш підкованих у техніці колег – як наприклад, реєструвати старшу прибиральницю на сайті знайомств. Роль втілив Максим Кириченко. 

Прибиральниця тьотя Зіна 

Героїня української акторки Анни Богдан давно стала невідʼємною частиною команди відділку, бо знає про всіх колег усе й особисто. Співчутлива, часом надто галаслива і не по роках активна жінка любить поговорити з усіма не тільки про приватні таємниці, а й про пенсії, субсидії і політичні ток-шоу. 

Охоронець Вітя

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Простий сільський молодик нещодавно переїхав до міста. Зараз він працює у відділку охоронцем та мріє колись стати слідаком. Його робота найвідповідальніша (за версією самого Віті) – охороняти слідчих, поки вони охороняють спокій мешканців міста. Але має супергерой слабкощі – обідню перерву, де залюбки затримується якнайдовше, щоб смачно вдосталь наїстися та... денний сон. А ще він ласий до теревеньок і на своєму службовому пості завжди знаходить з ким побазікати. Зіграв персонажа Владислав Гончаров. 

Старша прибиральниця Валентина Альбертівна 

Героїня акторки Ольги Яцкевич працює у чергу з тьотею Зіною і впевнено носить звання справжньої генеральши у відділку слідаків й оперів. Таке звання вона надала собі сама, в першу чергу через те, що саме їй відведена відповідальна роль прибирання у кабінеті начальника відділку. Вона саркастична і завжди наполягає, щоб останнє слово було за нею. Альбертівна глибоко поважає себе і свою «відповідальну посаду» прибиральниці, а ще своє намагання усім висловити свою позицію з будь-якого питання. 

Дивіться серіал «Слідаки» з вівторка по четвер о 18:00 на телеканалі ICTV2.

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Владислав Гончаров Анна Богдан Слідаки серіал Слідаки Володимир Мельник Вікторія Муштей Іван Жилюк Максим Кириченко Ольга Яцкевич

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