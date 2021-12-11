Холостяк-11: Михаил Заливако трогательно поздравил любимую с Днем рождения
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за Михаилом Заливако и Анной Богдан.
По сей день пара доказывает миллионам телезрителей, что найти свою любовь в реалити все-таки возможно. С каждым днем отношения Михаила и Анны крепнут все больше.
А на днях Богдан отмечала свой день рождения. В честь этого Заливако опубликовал в своем блоге милую фотографию с любимой и нежно признался ей в любви.
Могу сказать, что у нас с тобой ну ооочень интересная история знакомства… Могу сказать, что мы все получаем то, чего сильно хотим. И я знаю, что хотел и видел такого человека как ты рядом с собой. Ты очень крутая и сильная личность, как и невероятная женщина. Мне очень нравится, как ты дурачишься и смеешься со мной. И при всем этом ты нереально женственная и мудрая. Я тебе уже утром говорил, что хочу, чтобы в твоей жизни была радость и счастье такими, как ты их видишь. Чтобы всегда была цель как достижимая, так и нет. Мечтай… мечтай как можно больше! Будь яркой и никогда не стой на месте. Ты комета, у которой очень длинный хвост (в твоем случае это ноги) мои любимые ноги. Пусть сбывается все загаданное и в обычные дни - теперь это будет такой суперсилой! Я тебя люблю, - написал экс-Холостяк.