Холостячка 2 сезон: стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

10 декабря 2021 23:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный
Холостячка-2: стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный
instagram.com/zlata.ognevich

Стало известно, удалось ли построить отношения Злате Огневич с победителем проекта Холостячка 2 сезон Андреем Задворным.

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10 декабря в эфир телеканала СТБ вышел выпуск программы Холостячка 2 сезон. Жизнь после проекта. В гости в студию к ведущему проекта Григорию Решетнику пришли многие участники самого романтического проекта страны Холостячка-2. Мужчины с удовольствием делились подробностями из своей личной жизни, а также приоткрывали некоторые секреты своих романтических отношений.

Однако телезрители и поклонники шоу больше всего ждали появления в студии главной героини реалити Холостячка Златы Огневич и победителя Андрея Задворного. В финале шоу Холостячка-2 мужчина признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо, а также сделал предложение руки и сердца.

Холостячка-2: Андрей Задворный и Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня. Как оказалось, Злата и Андрей не сохранили свои отношения.

Пара вместе пробыла всего полтора месяца. Андрей был инициатором разрыва отношений. У него пропали чувства к Злате.

Для Холостячки услышать это - было шоком. Она и плакала, и кричала. Злата сравнила пережитую боль, как боль от смерти родного человека.

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