Холостячка 2 сезон: стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный
Стало известно, удалось ли построить отношения Злате Огневич с победителем проекта Холостячка 2 сезон Андреем Задворным.
Однако телезрители и поклонники шоу больше всего ждали появления в студии главной героини реалити Холостячка Златы Огневич и победителя Андрея Задворного. В финале шоу Холостячка-2 мужчина признался девушке, что влюблен в нее и подарил кольцо, а также сделал предложение руки и сердца.
Однако остались ли они парой и удалось ли им сохранить их любовь – мы узнали только сегодня. Как оказалось, Злата и Андрей не сохранили свои отношения.
Пара вместе пробыла всего полтора месяца. Андрей был инициатором разрыва отношений. У него пропали чувства к Злате.
Для Холостячки услышать это - было шоком. Она и плакала, и кричала. Злата сравнила пережитую боль, как боль от смерти родного человека.