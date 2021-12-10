Надежда Мейхер рассказала, почему не отдыхает в Украине

10 декабря 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Надежда Мейхер рассказала, почему не отдыхает в Украине
Певица Надежда Мейхер
пресс-служба Нового канала

Во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) певица Надежда Мейхер рассказала, почему уже много лет не проводила отпуск на украинских курортах.

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Пересечься с украинскими звездами на отдыхе – обычное дело, особенно если границы других стран закрыты. Но вот одну из них вы точно никогда не застанете на украинских курортах. Это Надежда Мейхер – певица, актриса и бывшая участница группы «ВИА Гра».

Этим летом Надежда вместе с детьми отдыхала у мамы в Италии – туда Галина Грановская десятки лет назад уехала на заработки, а потом осталась жить. Почему артистка чувствует себя там гораздо комфортнее, она рассказала во время съемок 11 сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

Не очень люблю отдыхать в постсоветском пространстве, потому что там меня все знают. Не то чтобы это очень коробило. В повседневной жизни я нормально к этому отношусь, но когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться… – объяснила Надежда. – За границей намного проще. Там тоже, конечно, есть люди из постсоветского пространства, которые меня узнают, но их значительно меньше.

Певица Надежда Мейхер / instagram.com/nadyameiher

Последний раз Надежда отдыхала в украинских Карпатах почти 10 лет назад. И хотя в целом ей очень понравилась природа, желание оставаться неузнанной перевешивает.

Напомним,

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