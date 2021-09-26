Надежда Мейхер восхитила формами в кожаном корсете ‒ фото

26 сентября 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Надежда Мейхер восхитила формами в кожаном корсете ‒ фото
Певица Надежда Мейхер
социальная сеть Instagram

Пикантные фото на странице экс-солистки ВИА Гры Надежды Мейхер в Instagram появляются довольно часто.

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Знаменитость знает, как взбудоражить публику эффектными образами. Свой пышный бюст, артистка не только не скрывает, но и успешно подчеркивает смелыми нарядами. Более того, в большинстве случаев одежду Мейхер разрабатывает сама в рамках своего бренда.

В этот раз артистка продемонстрировала безупречный вкус, облачившись в стильный осенний лук.  На снимках исполнительница позировала в кожаном корсете светло-коричневого цвета, удлиненном пиджаке и юбке длины миди с эффектным разрезом.

Певица Надежда Мейхер / социальная сеть Instagram

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Дополнила образ звезда босоножками на небольшом каблуке и массивным ожерельем. Волосы она подкрутила и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза.

Я ‒ любовь! Я ‒ свободная! Я ‒ жизнь! Я ‒ вдохновение! Бери столько, сколько захочешь и сможешь,
‒ написала в посте Мейхер.

Напомним,

Певица Надежда Мейхер / социальная сеть Instagram

Певица Надежда Мейхер / социальная сеть Instagram
 

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