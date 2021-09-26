Надежда Мейхер восхитила формами в кожаном корсете ‒ фото
Пикантные фото на странице экс-солистки ВИА Гры Надежды Мейхер в Instagram появляются довольно часто.
В этот раз артистка продемонстрировала безупречный вкус, облачившись в стильный осенний лук. На снимках исполнительница позировала в кожаном корсете светло-коричневого цвета, удлиненном пиджаке и юбке длины миди с эффектным разрезом.
Я ‒ любовь! Я ‒ свободная! Я ‒ жизнь! Я ‒ вдохновение! Бери столько, сколько захочешь и сможешь,‒ написала в посте Мейхер.
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