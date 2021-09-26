Блогер Игорь Пустовит после скандального развода поехал на отдых с новой возлюбленной ‒ фото

Развод известных блогеров Саши и Игоря Пустовит не обсуждает только ленивый. Их откровенные интервью для Маши Ефросининой и Славы Демина только подлили масла в огонь.

Экс-пара рассказала самые неожиданные и пикантные подробности личной жизни. Кроме того, Саша и Игорь признались, что не могут договориться о разделе имущества и воспитании общих детей. Бракоразводный процесс бывших возлюбленных назначен на 30 сентября, сейчас же каждый из них налаживает свою личную жизнь.

Так, Игорь решил сменить обстановку и отправился на отдых в Грецию. Компанию ему составила его новая девушка. Мужчина не скрывал, у него появились новые отношения, несмотря на то, что он еще не разведен.

В Insta-storis он засветил на снимке стройную шатенку, которую приобнял за талию. Лицо ее он предпочел скрыть смайликом. Пустовит утверждает, что это для того, чтобы «не сглазили».

Instagram-stories блогера Игоря Пустовита / социальная сеть Instagram

Бдительные фолловеры уверены, что новой избранницей Игоря стала 23-летняя девушка по имени Лина. Именно она публикует снимки с Афин в своем микроблоге.

Напомним,