Блогер Игорь Пустовит после скандального развода поехал на отдых с новой возлюбленной ‒ фото
Развод известных блогеров Саши и Игоря Пустовит не обсуждает только ленивый. Их откровенные интервью для Маши Ефросининой и Славы Демина только подлили масла в огонь.
Так, Игорь решил сменить обстановку и отправился на отдых в Грецию. Компанию ему составила его новая девушка. Мужчина не скрывал, у него появились новые отношения, несмотря на то, что он еще не разведен.
В Insta-storis он засветил на снимке стройную шатенку, которую приобнял за талию. Лицо ее он предпочел скрыть смайликом. Пустовит утверждает, что это для того, чтобы «не сглазили».
Напомним,