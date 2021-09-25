Слава Демин рассказал, в каких отношениях с бывшей женой и встретил ли новую любовь

Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин в январе этого года сообщил, что разводится с женой Оксаной после 13 лет отношений. Экс-возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения ради общего сына Влада.

Молодые люди не только хорошо общаются, но даже успели вместе слетать на отдых в Стамбул этим летом. Мужчина признался, что в новом статусе отдыхать вместе было очень необычно.

Это такое интересное чувство. Спать в разных комнатах, но при этом готовить утром кофе. Хорошие отношения бывших считаю высшим левелом мудрости. Хотя, наверное, не все это поймут,

‒ писал в своем Instagram Демин.

Слава Демин с бывшей женой и сыном / социальная сеть Instagram

Сейчас ведущий не скрывает, что к холостякам его записывать нельзя. У мужчины появилась новая девушка, которую он уже успел познакомить с 11-летним сыном. Знаменитость пока не готов к созданию новой семьи, сейчас он на первое место ставит сына.

Я понимаю, что у меня есть сын, которого нужно воспитать. И это моя основная обязанность. Если у меня сейчас будет новая семья, он от этого тоже будет страдать. Сейчас в приоритете сын,

– подчеркнул Демин.

Напомним,