Слава Демин рассказал, в каких отношениях с бывшей женой и встретил ли новую любовь
25 сентября 2021 17:00
Радиоведущий Слава Демин
социальная сеть Instagram
Радиоведущий "Люкс ФМ" Слава Демин в январе этого года сообщил, что разводится с женой Оксаной после 13 лет отношений. Экс-возлюбленные сумели сохранить хорошие отношения ради общего сына Влада.
Это такое интересное чувство. Спать в разных комнатах, но при этом готовить утром кофе. Хорошие отношения бывших считаю высшим левелом мудрости. Хотя, наверное, не все это поймут,‒ писал в своем Instagram Демин.
Слава Демин с бывшей женой и сыном / социальная сеть Instagram
Я понимаю, что у меня есть сын, которого нужно воспитать. И это моя основная обязанность. Если у меня сейчас будет новая семья, он от этого тоже будет страдать. Сейчас в приоритете сын,– подчеркнул Демин.
Напомним,