Доктор Комаровский пережил клиническую смерть – подробности
24 сентября 2021 18:10
Доктор Комаровский
пресс-служба
Врач Евгений Комаровский рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, о том, как умер на работе.
Читайте такжеОрел и Решка. Земляне: вслед за ведущим, который сломал ногу, Michelle Andrade сломала рукуЕвгений Олегович – для учащихся. Дядя Женя- для пациентов. Доктор Комаровский для всей страны. Застать доктора Комаровского в Киеве – большая редкость. Евгений Олегович живет в городе, где родился – Харькове. Но с 1990-х и по сей день – он самый известный врач на всю страну. Он борется за науку, за критическое мышление. И подчеркивает, единственное что нужно современному врачу – много читать, чтобы узнавать новое. Он против лишних лекарств и народных методов. Именно поэтому почти каждое его выражение критикуют не согласные. И Комаровский говорит, жизнь научила не считаться с недоброжелателями.
Я такой путь прошел, не дай вам Бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с супругой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она – второй, – поделился с журналистами канала «Украина» доктор Комаровский.
Доктор Комаровский пережил клиническую смерть / пресс-служба
И о клинической смерти – это не метафора. Оказывается, он когда-то умер на работе.
Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя. А вечером пришел домой, жена говорит: «Тебя током убило?». Я спрашиваю: «Ты откуда знаешь?». А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел – у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный, – рассказал Комаровский на телеканале «Украина».
Напомним,