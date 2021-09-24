Доктор Комаровский пережил клиническую смерть – подробности Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Доктор Комаровский пресс-служба

Врач Евгений Комаровский рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, о том, как умер на работе.