Офіційно: королева Єлизавета ІІ померла у віці 96 років – пішла з життя ціла епоха

8 сентября 2022 21:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Офіційно: королева Єлизавета ІІ померла у віці 96 років – пішла з життя ціла епоха
Королева Єлизавета ІІ
Fotobank / GettyImages

8 вересня на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II.

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Королева Єлизавета II найдовше в історії очолювала країну – цілих 70 років! Разом з нею пішла ціла епоха...і навіть не одна. Вона не одне десятиліття була втіленням всього, що робить Британію справді Великою.

Померла королева у своєму замку Балморал у Шотландії. Відтепер королівство очолить її 73-річний син Чарльз, принц Уельський. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом, що означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра, – йдеться у повідомленні.

Королева Єлизавета ІІ / Fotobank / GettyImages

Як повідомляє пресслужба Букінгемського палацу, зранку 8 вересня стан здоров'я Єлизавети II погіршився, і вона залишалась під наглядом лікарів. В той же час її діти, онуки та правнуки протягом дня прибували до резиденції.

У червні 2022 року королева Великої Британії стала другим за тривалістю правління монархом у світі. Попереду неї виявився лише Людовік XIV, який правив у Франції з 1643 по 1715 роки.

Королева Єлизавета ІІ / Fotobank / GettyImages

 

 

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