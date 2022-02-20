У королевы Великобритании положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II заразилась коронавирусом. По словам советников, у королевы Великобритании болезнь протекает в легкой форме.

У 95-летней Елизаветы II симптомы, как у простуды. Поэтому монарх приняла решение не отходить от своих дел. Несложные обязанности в Виндзоре она в течение ближайшей недели будет выполнять.

95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом / Fotobank / GettyImages

В Великобритании уже несколько дней говорили о том, не больна ли королева. Поводом для волнения было то, что Елизавета II 8 февраля встречалась со своим сыном Чарльзом, у которого позже был выявлен COVID-19, причем – второй раз. У его супруги Камиллы также был диагностирован коронавирус.

По официальному сообщению дворца Елизавета II прошла полный курс вакцинации. Бустерную дозу она также получила.

Напомним,