95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом

20 февраля 2022 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Елизавета II
Fotobank / GettyImages

У королевы Великобритании положительный тест на COVID-19.

Читайте такжеУмер звезда сериала "Дальнобойщики"
Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II заразилась коронавирусом. По словам советников, у королевы Великобритании болезнь протекает в легкой форме.

У 95-летней Елизаветы II симптомы, как у простуды. Поэтому монарх приняла решение не отходить от своих дел. Несложные обязанности в Виндзоре она в течение ближайшей недели будет выполнять.

95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом / Fotobank / GettyImages

Читайте такжеЭкс-солист группы "Время и Стекло" неожиданно сменил имидж
В Великобритании уже несколько дней говорили о том, не больна ли королева. Поводом для волнения было то, что Елизавета II 8 февраля встречалась со своим сыном Чарльзом, у которого позже был выявлен COVID-19, причем – второй раз. У его супруги Камиллы также был диагностирован коронавирус.

По официальному сообщению дворца Елизавета II прошла полный курс вакцинации. Бустерную дозу она также получила.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Елизавета II королева Елизавета II новости британская королевская семья коронавирус Коронавирус Великобритания

Материалы по теме

Наоми Кэмпбелл рассказала о второй беременности
Новости

Наоми Кэмпбелл рассказала о второй беременности
Умер звезда сериала "Дальнобойщики"
Новости

Умер звезда сериала "Дальнобойщики"
Рассмеши комика 18 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2022)
Телешоу

Рассмеши комика 18 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2022)
Провинциал - смотреть онлайн 20 серию от 10.02.2022
Сериалы

Провинциал - смотреть онлайн 20 серию от 10.02.2022

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK