95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
20 февраля 2022 22:40
Королева Елизавета II
Fotobank / GettyImages
У королевы Великобритании положительный тест на COVID-19.
Елизавета II заразилась коронавирусом. По словам советников, у королевы Великобритании болезнь протекает в легкой форме.
У 95-летней Елизаветы II симптомы, как у простуды. Поэтому монарх приняла решение не отходить от своих дел. Несложные обязанности в Виндзоре она в течение ближайшей недели будет выполнять.
95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом / Fotobank / GettyImages
По официальному сообщению дворца Елизавета II прошла полный курс вакцинации. Бустерную дозу она также получила.
Напомним,