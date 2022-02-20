Умер звезда сериала "Дальнобойщики" Борис Невзоров
20 февраля 2022 01:20
Актер Борис Невзоров
кадр из сериала
Covid-19 забрал еще одного известного актера. В этот раз им стал Борис Невзоров.
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Исполнителя ролей в сериалах «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого» не стало 18 февраля. Причиной смерти 72-летнего актера стали осложнения от вездесущей коронавирусной инфекции.
Актер Борис Невзоров / кадр из сериала
10 февраля артиста госпитализировали в больницу с положительным тестом. Медики приложили все возможные усилия для спасения Невзорова, однако его организм не выдержал.
Сегодня Борис Невзоров умер. Covid-19, - сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
Напомним,