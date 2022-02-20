Умер звезда сериала "Дальнобойщики" Борис Невзоров

20 февраля 2022 01:20 Туренко Андрей
Умер звезда сериала
Актер Борис Невзоров
кадр из сериала

Covid-19 забрал еще одного известного актера. В этот раз им стал Борис Невзоров.

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Февраль месяц продолжает преподносить нам не очень приятные новости. В пятницу вечером стало известно о смерти актера и режиссера Бориса Невзорова.

Исполнителя ролей в сериалах «Дальнобойщики» и «Марш Турецкого» не стало 18 февраля. Причиной смерти 72-летнего актера стали осложнения от вездесущей коронавирусной инфекции.

Актер Борис Невзоров / кадр из сериала

10 февраля артиста госпитализировали в больницу с положительным тестом. Медики приложили все возможные усилия для спасения Невзорова, однако его организм не выдержал.

Сегодня Борис Невзоров умер. Covid-19, - сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

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На счету актера более 100 ролей в кино. В последние годы жизни он снимался в основном в сериалах, а также играл в театре.

Напомним, 

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