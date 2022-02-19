Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин

19 февраля 2022 02:20 Туренко Андрей
Умер актер из фильма
Актер Геннадий Юхтин
кадр из фильма

Не стало исполнителя одного из героев фильма «Весна на Заречной улице».

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В пятницу в Сети появилась ужасная новость. Стало известно, что скончался звезда советского кинематографа – 89-летний Геннадий Юхтин. Он не перенес осложнений во время борьбы с COVID-19. 

О смерти исполнителя роли инженера Крушенкова в легендарном фильме «Весна на Заречной улице» журналистам и поклонникам звезды сообщил представитель Союза кинематографистов. 

9 февраля Геннадия госпитализировали в больницу. У актера была серьезная отдышка из-за пневмонии, слабость и признаки ОРВИ. 15 февраля мужчину госпитализировали повторно. Только в этот раз он попал в реанимацию.

Актер Геннадий Юхтин / кадр из фильма

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Врачи делали все необходимое для того, чтобы спасти знаменитость, однако чуда не произошло. 18 февраля Юхтин скончался в коронавирусном госпитале.

Зрители запомнили актера не только по фильму «Весна на Заречной улице». Они были в восторге от его роли шофера в фильме «Дели Румянцева», пирата  в «Острове сокровищ» и Муравьева в «Мертвом сезоне».

Напомним, 

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