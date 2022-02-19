Умер актер из фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин
Не стало исполнителя одного из героев фильма «Весна на Заречной улице».
О смерти исполнителя роли инженера Крушенкова в легендарном фильме «Весна на Заречной улице» журналистам и поклонникам звезды сообщил представитель Союза кинематографистов.
9 февраля Геннадия госпитализировали в больницу. У актера была серьезная отдышка из-за пневмонии, слабость и признаки ОРВИ. 15 февраля мужчину госпитализировали повторно. Только в этот раз он попал в реанимацию.
Зрители запомнили актера не только по фильму «Весна на Заречной улице». Они были в восторге от его роли шофера в фильме «Дели Румянцева», пирата в «Острове сокровищ» и Муравьева в «Мертвом сезоне».
Напомним,