Судья Нацотбора на "Евровидение-2022" Ярослав Лодыгин был уволен после громкого скандала

Сегодня стало известно, что судья Национального отбора на Евровидение-2022 Ярослав Лодыгин был уволен с "Суспільного".

Председатель оргкомитета по Нацотбору Ярослав Лодыгин, который в этом году стал одним из членов жюри Национального отбора на Евровидение-2022 был уволен с занимаемой должности. С данным решением выступили представители наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ).

Один из членов член наблюдательного совета, председатель комитета по аудиту Общественного Вещания Вадим Миськый, на своей странице в Фейсбук сообщил, что увольнение произошло по соглашению сторон. Он отметил, что Ярослав Лодыгин сам подал в отставку, а наблюдательный совет удовлетворил его заявление и уволил с должности члена правления.

Финал Нацотбора на Евровидение-2022

Свое увольнение сам Лодыгин прокомментировал так:

Совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице во время оглашения результатов. А недостаток общественного доверия превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Суспільного, некоторых артистов, международных аудиторов и меня лично… Музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в очередной раз нас разъединил.

Также Ярослав отметил, что не из-за ошибок, произошедших на Нацотборе, он уходит, а из-за того, что Alina Pash и ее команда, обманули и впутали в громкий скандал и его.

К сожалению, нашим доверием воспользовались и этому нет оправданий. Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал… Я признаю свою часть ответственности за все эпизоды, которые сделали нынешний Нацотбор далеким от идеального.

Отметим, что Ярослав Лодыгин попал в громкий скандал после своего комментария в финале Нацотбора в адрес группы Kalush Orchestra. Тогда он заявил:

Мы уже несколько раз представляли себя как Украину, как украинцы, как такие люди из лесов, люди с гор в данном случае.

Напомним,