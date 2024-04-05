Kalush Orchestra презентували чуттєву пісню про кохання «Вітер виє» та кліп до неї – відео

5 квітня 2024 23:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Kalush Orchestra презентували чуттєву пісню про кохання «Вітер виє» та кліп до неї – відео
Kalush Orchestra
Пресслужба

Kalush Orchestra оспівують вічне кохання у своїй новій ліричній композиції «Вітер виє».

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Заявивши про трансформацію до мультифронтмен гурту, Kalush Orchestra випустили черговий ліричний реліз. Сольні партії в пісні виконують Тимофій Музичук, Саша Таб та Олег Псюк. І якщо раніше Тимофія асоціювали як сопілкаря гурту, то в останніх релізах його вокал надає пісням українського фольклорного звучання без участі сопілки, а за допомогою особливої манери виконання.

Я написав більше 100 пісень про любов і зрозумів, що тобі завжди є що сказати тільки в тому випадку, коли твоє кохання дійсно істинне. Тому в кожній моїй пісні про любов, я розкриваю її по-новому, адже відчуваю її всіма фібрами душі протягом вже 3 років. І, я часто говорю, що люди можуть плутати закоханість та любов, бо закоханість – це коли ти береш, а любов – коли віддаєш. Круто, що ми усі змогли в пісні передати потрібні емоції, – коментує нову роботу Олег Псюк.

Kalush Orchestra презентували чуттєву пісню про кохання «Вітер виє» / Пресслужба

«Вітер виє» – про те, що у справжнього кохання немає терміну дії, що незважаючи на обставини та тривалість відносин, якщо це справжнє кохання – воно вічне. Це вже третя композиція гурту в оновленому звучанні та стилі. Вже скоро гурт відправиться у великий тур Україною в нових образах та з оновленою програмою, де можна буде почути нові треки та улюблені хіти Kalush Orchestra. 

Текст пісні «Вітер виє»:

Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.

Старіють люди, старіють мрії,
Але не душа і не любов
Як попіл розсипаються надії
У тих, хто свою так і не знайшов.

Хай сивина наші голови вкриє
Наче той сніг на початку січня
Ніхто не забере і не закриє
Бо ця любов існуватиме вічність.

Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.

Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.

Ти течія, гирло
Венеція з видом
Так ти чи я? Весло
Де почуття текло.

Ти течія, гирло
Венеція з видом
Так ти чи я? Весло
Де почуття

Окутані почуттями
На холоді ночували
В ніч, мов намисто
Твої очі все одно сіяли.

Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.

Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.

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