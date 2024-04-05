Kalush Orchestra презентували чуттєву пісню про кохання «Вітер виє» та кліп до неї – відео
Kalush Orchestra оспівують вічне кохання у своїй новій ліричній композиції «Вітер виє».
Я написав більше 100 пісень про любов і зрозумів, що тобі завжди є що сказати тільки в тому випадку, коли твоє кохання дійсно істинне. Тому в кожній моїй пісні про любов, я розкриваю її по-новому, адже відчуваю її всіма фібрами душі протягом вже 3 років. І, я часто говорю, що люди можуть плутати закоханість та любов, бо закоханість – це коли ти береш, а любов – коли віддаєш. Круто, що ми усі змогли в пісні передати потрібні емоції, – коментує нову роботу Олег Псюк.
«Вітер виє» – про те, що у справжнього кохання немає терміну дії, що незважаючи на обставини та тривалість відносин, якщо це справжнє кохання – воно вічне. Це вже третя композиція гурту в оновленому звучанні та стилі. Вже скоро гурт відправиться у великий тур Україною в нових образах та з оновленою програмою, де можна буде почути нові треки та улюблені хіти Kalush Orchestra.
Текст пісні «Вітер виє»:
Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.
Старіють люди, старіють мрії,
Але не душа і не любов
Як попіл розсипаються надії
У тих, хто свою так і не знайшов.
Хай сивина наші голови вкриє
Наче той сніг на початку січня
Ніхто не забере і не закриє
Бо ця любов існуватиме вічність.
Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.
Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.
Ти течія, гирло
Венеція з видом
Так ти чи я? Весло
Де почуття текло.
Ти течія, гирло
Венеція з видом
Так ти чи я? Весло
Де почуття
Окутані почуттями
На холоді ночували
В ніч, мов намисто
Твої очі все одно сіяли.
Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.
Вітер виє, а я у твої вії
Вдивляюся, а за ними Бог
Хоч у небі місяць і сивіє
Любов не постаріє, поки ми вдвох.