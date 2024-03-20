У межах авторського культурного проєкту «Твої вірші, мої ноти» Артем Пивоваров створив гурт «The Вуса».

«О Панно» за віршем Павла Тичини стала першою роботою у виконанні новоствореного бенду, до складу якого увійшли Леви на джипі, Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов

Ідея зробити щось разом у хлопців виникла давно. Маючи намір створити дещо масштабне і яскраве, Артем запропонував музичну колаборацію, що відкрила новий напрям в культурному проєкті «Твої вірші, мої ноти».

Ця робота відрізняється від всіх попередніх, випущених у межах проєкту, підходом та подачею. Вона заряджена позитивом та покликана дарувати гарний настрій, що надзвичайно важливо зараз, коли світлої енергії дуже бракує. Візуалізація «О Панно» – своєрідний короткометражний фільм, який кожен може трактувати по-своєму. Цей яскравий витвір уяви, сповнений гумору, повертає до часів «вусатого фанку» – важливої сторінки в історії української музики, коли попри інформаційний вакуум талановиті українці стежили за світовими трендами та вдало інтегрували їх в українську культуру. Ще однією суттєвою відмінністю цієї роботи є те, що вперше за час існування проєкту «Твої вірші, мої ноти» кліп буде представлено з додаванням кольорів.

«О Панно»: дебют гурту «The Вуса» в культурному проєкті Артема Пивоварова «Твої вірші, мої ноти» / Пресслужба

Учасники «The Вуса» поставилися до процесу відповідально та розкрили свої акторські здібності на повну, в чому можна переконатися, переглянувши відео. До прикладу, Валік з Левів на джипі вперше сів за барабани і заграв після невеличкого майстер-класу від Пивоварова перед початком зйомки, а оригінальні танці Артема – не що інше, як суцільна імпровізація.

Творча співпраця Артема Пивоварова, Левів на джипі, Олексія Дурнєва і Марка Куцевалова не обмежилася розважальним характером. Кожен з учасників цієї колаборації ні на хвилину не забуває про необхідність підтримувати військових, що боронять нашу країну, і ця робота не є винятком. Тому, в день прем’єри буде проведено спільний стрім, під час якого буде зібрано велику суму на допомогу нашим захисникам і захисницям.

Артем Пивоваров: «Останнім часом я створював багато серйозної музики і цього разу вирішив піти іншим шляхом. Так виникло нове відгалуження проєкту «Твої вірші, мої ноти» – гурт «The Вуса». Мене приємно вразило, що в цій роботі Леви на джипі, Льоша Дурнєв та Марк Куцевалов показали себе не лише як хороші актори, а й як виконавці, адже вони також брали участь у записі та чудово впоралися із задачею. Працюючи над створенням пісні, я одразу розумів, що кліп має бути у стилістиці часів зародження «вусатого фанку», з яскравими персонажами та гумористичним підходом. На мою думку, нам це зараз потрібно, бо у всьому має бути баланс, а гумор – це те, що завжди допомагає нам не падати духом. Важливо, що дана колаборація – це не тільки гарна музична історія з позитивним вайбом, а й можливість допомогти нашим військовим, адже первинно всі наші сили спрямовані на підтримку воїнів, що захищають нашу країну».

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