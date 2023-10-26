Марк Куцевалов розповів про важкі та приємні моменти своєї пішої подорожі Україною

26 жовтня 2023 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Марк Куцевалов розповів про важкі та приємні моменти своєї пішої подорожі Україною
Учасник проєктів Нового каналу «Пара на мільйон» та «Хто зверху?» Марк Куцевалов
Пресслужба Нового каналу

Учасник проєктів Нового каналу «Пара на мільйон» та «Хто зверху?» Марк Куцевалов розповів, що його найбільше вразило за час рекордної за відстанню та часом благодійної пішої подорожі Україною.

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Майже місяць тому відомий український гуморист, фіналіст реаліті «Пара на мільйон» та учасник шоу «Хто зверху?», новий випуск якого 26 жовтня о 20:00 покаже Новий канал, Марк Куцевалов вирушив у черговий благодійний реаліті-похід. Він вже втретє йде пішки Україною, показуючи свою пригоду в соцмережах, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Цього разу ціль – 40 млн гривень. 

Разом із Фондом Сергія Притули Марк хоче придбати шість машин для цивільного розмінування деокуповоних територій.

Цей похід відрізняється від попередніх дистанцією. Шлях – понад тисячу кілометрів, від географічного центру Європи (Ділове, Закарпатська область) до географічного центру України (Марʼянівка, Черкаська область). Ну, і великою сумою збору, – коментує Новому каналу Марк Куцевалов. – А ще тим, що він осінній. Попередні два були літнім та зимовим.

Учасник проєктів Нового каналу «Пара на мільйон» та «Хто зверху?» Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

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Марку вже вдалося зібрати майже п’ять мільйонів гривень. Аби залучити ще більше людей до збору, гуморист вигадує різні креативи.

Мені здалося, що збір просувається повільно. Тож я вирішив ризикнути та йти пішки цілу добу, поставивши умову: якщо не назбираю п’ять мільйонів за 24 години, то повернуся на точку старту, – каже Куцевалов. – На жаль, за добу все ж не вдалося зібрати ту суму. Перше, що я подумав тоді… А нічого. Мій мозок відключився, порожнеча. Я не спав 36 годин! Але, чесно кажучи, дуже не хотів повертатися на початок маршруту і хвилювався перед тим, як завантажити відео про результат у соцмережі.

Учасник проєктів Нового каналу «Пара на мільйон» та «Хто зверху?» Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

Спостерігати за реаліті-походом Марка – суцільне задоволення. Він частенько виходить у прямий ефір та знімає сторіз, тому з’являється відчуття, ніби ти йдеш поруч. Звісно, гуморист насичує свою пригоду жартами. Але й без зворушливих моментів не обходиться.

Є кілька моментів, які запам’яталися найбільше. Наприклад, коли під час добового марафону зустрів дуже худого собаку. Він трусився від холоду, тож я поклав його собі під куртку, і ми пішли вдвох. Тоді мало не розплакався. А зараз ми подорожуємо разом – я купив йому ошийник і повідок. Вчора собаку звали Ванда, сьогодні Трініті, завтра Моллі Мун. А взагалі, за донат у 100 тисяч гривень, можете придумати їй імʼя. Поки план пройти з песиком похід, а далі – невідомо. Мені писало багато бажаючих взяти його собі, – ділиться Марк Куцевалов. – Також мені запам’ятався підйом на гору Драгобрат у темряві зі світловим мечем. І великий пес Сірко! А ще Іра та Майкл, котрі показали озеро Ворожеска.

Хлопець планує закінчити свій благодійний похід у листопаді, тож долучайтеся до збору! А ще стежте за блогом, бо там справді багато цікавого.

Не знаю, які будуть ще сюрпризи. Але скажу, що от на днях вийде новий музичний кліп для збору, – інтригує Марк Куцевалов.

Нагадаємо, 

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