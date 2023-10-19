POSITIFF розповів про свої романтичні вчинки

19 жовтня 2023 12:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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POSITIFF розповів про свої романтичні вчинки
Співак POSITIFF
Пресслужба Нового каналу

За лаштунками Improv Live Show артист POSITIFF поділився особистими історіями.

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У кожного є теплі спогади про перші стосунки та поцілунки. Інколи ці історії бувають кумедними. Бо все ж колись відбувається вперше. Про перші побачення за лаштунками Improv Live Show, яке щосереди о 20:00 показує Новий канал, розповів співак POSITIFF.

Я дуже рано почав кар’єру, тому мені завжди було складно відрізнити щире побачення від фанатського, – каже він. – Точно пам’ятаю своє перше кльове побачення. Мені 12 років, а дівчина старша за мене на один клас. Нічого особливого, але дуже класно! Прогулянка, лавочка, чай, перший поцілунок, який виявився невдалим (сміється). Але це запам’яталося назавжди. Після я ще зізнавався їй у почуттях! Поряд із її домом було будівництво, обгороджене великим парканом. І от на ньому я намалював графіті: «I love you, Женя». І найцікавіше, що ми з нею зустрічалися рік, а за два дні після того, як розійшлися, будівельники замалювали те графіті.

Співак POSITIFF / Пресслужба Нового каналу

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POSITIFF каже, що в його житті не було багато побачень. Але всі вони креативні!

Я завжди робив незвичні подарунки, – говорить артист. – Наприклад, у мене була однокласниця, дуже схожа на співачку Авріл Лавін. І перший наш поцілунок відбувся, коли я дав їй навушник з піснею цієї виконавиці. Ми слухали трек на MP3-плеєрі, цілувались, а я уявляв собі, що це та артистка (сміється). А ще пам’ятаю, що їй подобалася жувальна гумка зі смаком чорниці. І от якось перед побаченням я зірвав квіти десь на клумбі, прив’язав туди жуйку й подарував.

Нагадаємо, 

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