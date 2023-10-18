Дмитро Карпачов розповів, чи ефективно ставити дитину «в куток»

18 жовтня 2023 14:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Дмитро Карпачов розповів, чи ефективно ставити дитину «в куток»
Ведучий проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов
Пресслужба каналу СТБ

Ведучий проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов ділиться цінними порадами та лайфхаками про виховання дітей.

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В одному з випусків учасниця реаліті «Супермама» зазначила, що в рамках покарання доньки може поставити її в куток, аби вона заспокоїлась та усвідомила свою некоректну поведінку. Такий метод покарання обурив інших мам. 

Свою думку щодо цього висловив і ведучий проєкту, Дмитро Карпачов.

Ставити дитину в куток, щоб вона приборкала емоції та усвідомила свої помилки, – абсолютно неефективно та безглуздо. Аби це покарання припинилося, вона, звісно, скаже вам те, що ви хочете від неї почути, але наведіть мені хоча б один приклад, коли, відстоявши в кутку, хтось змінив свою поведінку раз і назавжди. По-перше, діти дуже імпульсивні, і їхні бажання та емоції набагато сильніші за будь-які правила та заборони. По-друге, перебуваючи у стресі чи переживаючи негативні емоції, діти не здатні до аналізу. Єдине, що зрозуміє малеча, що за погані вчинки вона знову стоятиме в кутку. Краще дайте дитині заспокоїтися та будьте поруч, а потім поясніть, чому так не можна робити, – пояснив ведучий.

Дізнайтеся більше порад про виховання дітей в рамках реаліті «Супермама» – з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ. 

Нагадаємо, 

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