Супермама 6 сезон 15 випуск від 20.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 15 випуску проєкту Супермама 6 сезон: третьою на цьому тижні іспит із материнства складатиме успішна мама, яка балансує між щоденними бізнес- та материнськими справами. Мами завітають у дім бізнесвумен, аби побачити, як живе її родина. Також вони познайомляться з донечкою та мамою Юлі, яка за сумісництвом працює нянею онучки. Що розкаже героїня про свою важку долю та шлях до забезпеченого життя? Що стало причиною того, що мама відкрила свій власний садочок для доньки? Чому учасниці шоу доведуть до сліз маму-мільйонерку? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 15 випуск від 20.09.2023.