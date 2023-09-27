Супермама 6 сезон 14 випуск від 19.09.2023 дивитися онлайн

27 вересня 2023 23:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 14 випуск від 19.09.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 14 випуск (ефір від 19.09.2023)
youtube.com/@stbua

19 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск шоу Супермама 6 сезон. 14 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 19.09.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту Супермама 6 сезон: другою на цьому тижні іспит із материнства складатиме проста мама Оля, для якої головне – це щасливі діти. Попри те, що жінка не використовує у своєму вихованні сучасні методи, вона переконана: її діти ростуть у любові та повазі. Але мам-контроль виявить: Оля прагне добитися поваги від дітей не вчинками, а жорсткими методами виховання. Жінка готова покарати доньок за кожен промах – чи то за безлад у кімнаті, чи то за те, що тарілка впала на підлогу. Ба більше, доходить до того, що Оля може й руку підняти… Чи можна такими методами виховання виростити хороших людей? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 14 випуск від 19.09.2023.

14 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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