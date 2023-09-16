МастерШеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023 дивитися онлайн

16 вересня 2023 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023 дивитися онлайн
МастерШеф 12 сезон: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.09.2023)
Пресслужба каналу СТБ

16 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 4 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 16.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон: цього разу в учасників буде можливість здійснити мрію кожного кулінара – стати ресторатором! Капітани команд залишать кухню та пройдуть до окремої кімнати. Вони мають вигадати назву ресторану та скласти меню з трьох страв. Потім вони повернуться до всіх інших та озвучать свої концепти. Учасники обиратимуть самостійно, до якої саме команди долучитися. Та це ще не все, адже поки капітани команд складатимуть меню, судді запропонують іншим учасникам… скласти резюме! Як це вплине на умови конкурсу? Та що чекає на аматорів цього тижня? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023.

4 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться пізніше онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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