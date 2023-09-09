МастерШеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023 дивитися онлайн
9 вересня 2023 16:00
Юлія Туренко
МастерШеф 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 09.09.2023)
instagram.com/masterchefstb
9 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 3 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 09.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон
: на двадцятку найкращих кулінарів-аматорів сезону чекають нові випробування! Учасники поділяться на три команди, а після – розпочнуть класичний кулінарний шерлок! Судді проєкту приготують по страві, заховають їх, але лишать підказки учасникам! Хоч страви суддів і популярні, але мають безліч варіацій. Щоб приготувати все правильно, кожній команді треба знайти саме ту підказку, яка наштовхне їх на правильний шлях. Чи впораються аматори? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023.
3 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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