МастерШеф 12 сезон 1 випуск від 26.08.2023 дивитися онлайн

26 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 12 сезону шоу МастерШеф. 1 випуск проєкту МастерШеф 12 сезон від 26.08.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску проєкту МастерШеф 12 сезон : кулінари-аматори змагатимуться на головній кухні країни та доводитимуть, що завдяки силі мрії можливо все! Вдосконалювати майстерність їм допомагатимуть незмінні судді та одні з найактивніших волонтерів кулінарного фронту: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Глядачі побачать випробування, які ще ніколи не проходили учасники; страви, які ще не розгадували судді; смаки, які ніколи не забудуться, бо рятували життя, і гостей, готувати для яких – честь. Цієї осені «МастерШеф» об’єднає нас навколо найсильніших мрій і щирих емоцій. Якими стравами аматори дивуватимуть на кастингу? Чиї історії розчулять до сліз? Дивіться онлайн МастерШеф 12 сезон 1 випуск від 26.08.2023.

1 випуск шоу МастерШеф 12 сезон дивіться пізніше онлайн на нашому сайті TV.UA.

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