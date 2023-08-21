МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту

21 серпня 2023 16:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту
МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту
Пресслужба каналу СТБ

Вже цієї суботи, 26 серпня, глядачі СТБ побачать прем’єру нового 12 сезону улюбленого кулінарного реаліті «МастерШеф».

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Щосуботи кулінари-аматори доводитимуть, що завдяки силі мрії можливо все. Цього сезону на учасників «МастерШеф» та глядачів чекає багато нового! Дізнайтеся цікаві факти про нього просто зараз!

♦ На першому етапі кастингу творча команда проєкту отримала близько 1500 анкет.

♦ Зйомки тривали 2,5 місяці з дотриманням усіх безпекових правил.

♦ На кастинг прийдуть учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації.

♦ На проєкт завітають залізничники, які рятували людей під час евакуацій.

♦ На проєкті відбудеться весілля молодят – захисників «Азовсталі», які рік перебували в полоні.

♦ Глядачі побачать улюблених учасників попередніх сезонів та зіркових гостей.

♦ Вперше в історії проєкту переможця одного з конкурсів в режимі онлайн обирали глядачі.

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