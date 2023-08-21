МастерШеф 12 сезон: 8 цікавих фактів про новий сезон кулінарного проєкту
Вже цієї суботи, 26 серпня, глядачі СТБ побачать прем’єру нового 12 сезону улюбленого кулінарного реаліті «МастерШеф».
♦ На першому етапі кастингу творча команда проєкту отримала близько 1500 анкет.
♦ Зйомки тривали 2,5 місяці з дотриманням усіх безпекових правил.
♦ На кастинг прийдуть учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації.
♦ На проєкт завітають залізничники, які рятували людей під час евакуацій.
♦ На проєкті відбудеться весілля молодят – захисників «Азовсталі», які рік перебували в полоні.
♦ Глядачі побачать улюблених учасників попередніх сезонів та зіркових гостей.
♦ Вперше в історії проєкту переможця одного з конкурсів в режимі онлайн обирали глядачі.