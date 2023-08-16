МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023 дивитися онлайн
17 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 18 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 17.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У суперфіналі учасники покажуть усі свої кулінарні вміння та силу фантазії. Їм потрібно приготувати ідеальні страви, зробити оригінальну подачу та вигідно презентувати страви. Хто стане переможцем? Дізнайтесь прямо зараз! Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023.
18 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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