МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023 дивитися онлайн

16 серпня 2023 23:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023)
Пресслужба каналу СТБ

17 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 18 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 17.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 18 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: фінальне випробування за традицією проходитиме з тими продуктами, які використовували учасники на кастингу. Цей конкурс остаточно визначить суперфіналістів. Хто не засвоїв уроку попередніх випробувань і не зміг подати суддям унікальну нову страву? Дізнайтесь просто зараз, хто вилетів за крок до фіналу.

У суперфіналі учасники покажуть усі свої кулінарні вміння та силу фантазії. Їм потрібно приготувати ідеальні страви, зробити оригінальну подачу та вигідно презентувати страви. Хто стане переможцем? Дізнайтесь прямо зараз! Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023.

18 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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