МастерШеф. Професіонали 4 сезон 18 випуск від 17.06.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 17.06.2023) Пресслужба каналу СТБ

17 червня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 18 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 17.06.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.