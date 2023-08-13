МастерШеф. Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 16 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: семеро найсильніших кулінарів проєкту продовжують боротьбу за право потрапити у фінал. У першому конкурсі учасники згадають, як це бути учнями, які складають іспити. У них буде 7 раундів теоретичних питань, у яких кулінари повинні будуть дати якнайбільше правильних відповідей. Хто серед сімки, що залишилася, може претендувати на звання відмінника? Але на теорії конкурс не закінчиться – після питань учасники перейдуть до приготування страв з тих продуктів, які вони отримають після кожного раунду.
У другому конкурсі учасники потраплять на майстер-клас італійського шефа Марка Черветті. Чи зможуть вони приготувати авторські страви шефа з урахуванням того, що він вестиме клас своєю рідною мовою? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 16 випуск від 03.06.2023.