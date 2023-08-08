МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск від 20.05.2023 дивитися онлайн

8 августа 2023 12:06 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск від 20.05.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 20.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ

20 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 14 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 20.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: у першому конкурсі капітани знову не готуватимуть. Їхня зоряна година настане під час дегустації, але цього разу учасникам вигідніше, щоб капітани помилилися. Завданням членів команд буде приготувати продукти так, щоб замаскувати їх під інші. Чи можна зробити капусту з яблука? Дізнайтеся, кому вдасться впоратися з цим завданням та обдурити не лише капітанів, а й суддів.

У другому конкурсі кулінари прийматимуть гостей – українських фермерів. Саме вони оцінюватимуть результати праць учасників. Чи зможуть кулінари органічно вписати локальні українські продукти у світову класику? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 14 випуск від 20.05.2023.

14 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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