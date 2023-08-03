МастерШеф. Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023 дивитися онлайн
6 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 12 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 06.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другому випробуванні не судді придумуватимуть ускладнення для учасників, а вони самі – один для одного. Хто вирішить полегшити життя конкуренту, а хто неабияк ускладнити? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023.
12 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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