МастерШеф. Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023 дивитися онлайн

3 августа 2023 19:59 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 06.05.2023)
Пресслужба каналу СТБ

6 травня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 12 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 06.05.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 12 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: куди ж без класики! Перше випробування знову буде присвячено темі, на якій часто роблять помилки навіть досвідчені кухарі. Чи зможуть капітани команд із продуктів вгадати назви 12 класичних страв?

У другому випробуванні не судді придумуватимуть ускладнення для учасників, а вони самі – один для одного. Хто вирішить полегшити життя конкуренту, а хто неабияк ускладнити? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 12 випуск від 06.05.2023.

12 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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