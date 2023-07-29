МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023 дивитися онлайн

29 июля 2023 18:08 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 15.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ

15 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 10 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 15.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 10 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: у першому випробуванні учасників чекає завдання з монопродуктом. Подібні конкурси зустрічаються у кожному сезоні кулінарного проєкту. Цього разу в учасників буде вибір, який монопродукт вибрати для своєї страви – звичайну білокачанну капусту або ж її, але в квашеному вигляді. Чи можна приготувати страву ресторанного рівня, що на 80% складається з квашеної капусти? Дивіться у 10 випуску кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 2023, як учасники виявляють чудеса винахідливості.

Для другого випробування кухня зміниться. На ній з'являться столики та декор, яким їх можна буде прикрасити. Учасники поділяться на пари, щоб приготувати романтичні вечері для різних побачень. Що б замовили культурист та балерина? А айтішник з брекетами та його улюблена кухарка з гастритом? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023.

10 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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