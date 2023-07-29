МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023 дивитися онлайн
15 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 10 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 10 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 15.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Для другого випробування кухня зміниться. На ній з'являться столики та декор, яким їх можна буде прикрасити. Учасники поділяться на пари, щоб приготувати романтичні вечері для різних побачень. Що б замовили культурист та балерина? А айтішник з брекетами та його улюблена кухарка з гастритом? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск від 15.04.2023.
10 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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