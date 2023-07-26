МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023 дивитися онлайн
8 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 9 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 08.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У другому випробуванні в учасників буде завдання із зірочкою – догодити смакам суддів. Цього разу їм потрібно буде приготувати індивідуальні страви для кожного із суддів, орієнтуючись на їхні уподобання. Кому не вдасться догодити Володимиру Ярославському? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023.
9 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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