МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023 дивитися онлайн

26 июля 2023 14:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 08.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ

8 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 9 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 08.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: у першому випробуванні учасники вирушать на імпровізований ринок. У цьому конкурсі буде все, як у справжньому житті. Не можна просто піти в комору та взяти звідти продукти – їх потрібно самостійно вибрати та купити на ринку! А після цього учасники пригощатимуть гостей, які втратили свій бізнес через війну.

У другому випробуванні в учасників буде завдання із зірочкою – догодити смакам суддів. Цього разу їм потрібно буде приготувати індивідуальні страви для кожного із суддів, орієнтуючись на їхні уподобання. Кому не вдасться догодити Володимиру Ярославському? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск від 08.04.2023.

9 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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