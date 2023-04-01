МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск від 01.04.2023 дивитися онлайн

1 апреля 2023 18:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск від 01.04.2023 дивитися онлайн
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 01.04.2023)
Пресслужба каналу СТБ

1 квітня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 8 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 01.04.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон: Ектор помітив, що упродовж усіх випусків професіонали обирають до себе у команди ліпших друзів. Та це не про гастрономічний бізнес, адже ресторатори завжди стикаються з шаленою конкуренцією! Тож настав час змін!

Перший конкурс тижня буде командним. Команди формуватимуть не самі учасники, а… доля! На всі три команди чекає один рецепт страви. Кожна команда має приготувати три порції за цим рецептом. Страву готуватимуть в чотири етапи, кожен член команди відповідатиме за свій процес. На дегустацію суддям команди принесуть ідентичні страви, точно такі, які чекатимуть на учасників під баранцями. Виграє команда, чиї страви якомога більше будуть схожі на страви-еталони. Окрім того, капітанам доведеться вибрати найслабших з команди за результатом їхньої роботи. Хто вже в першому конкурсі отримає чорний фартух? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск від 01.04.2023.

8 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 10 квітня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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