МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 25.03.2023

27 марта 2023 19:51 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 25.03.2023
МастерШеф. Професіонали-4: хто залишив проєкт у 7 випуску від 25.03.2023
instagram.com/masterchefstb

25 березня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон. Хто покинув шоу у 7 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 25.03.2023 – читайте на сайті TV.UA.

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Професіонали продовжують змагання за звання найкращого! На 7-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» потрапили такі учасники: Поліна Клименко, Артем Кабулахін, Антон Гільчук, Віка Рябова, Едуард Лазаренко, Данко Матійчук, Анастасія Шевченко.

На битву чорних учасники прийшли з відходами, які залишились у них з минулого конкурсу. Саме з них їм і довелося готувати ресторанну страву. На це у мастершефівців була одна година.

Всі учасники впоралися із завданням. Окрім Вікторії. Вона як завжди не втримала своє хвилювання і їй не вдалося зробити гідну страву. Саме тому у 7 випуску «МастерШеф. Професіонали 4 сезон» кухню проєкту залишила Вікторія Рябова.

Вікторія Рябова – учасниця МастерШеф. Професіонали 4 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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