Роман Міщеряков освідчився коханій після п’яти років спільного життя

Гуморист та телеведучий Роман Міщеряков розповів, що упродовж останнього року їхні з дівчиною стосунки стали ще міцнішими.

Рік повномасштабної війни в Україні став випробуванням для деяких пар. Багато закоханих, на жаль, не витримали емоційного напруження і припинили стосунки. Сім’ї відчули, що таке стосунки на відстані. І це або зміцнило зв'язок між людьми, або ж, навпаки, зруйнувало. Та більшість українців все ж об’єдналися та «прикипіли» до своїх половинок.

Ведучий ранкового шоу «Ранок у великому місті», яке покажуть телеканали холдингу Starlight Media (Новий канал, СТБ та ICTV. – Прим. ред.) Роман Міщеряков відверто зізнався, що за останній рік його зв’язок із коханою Юлією лише посилився. Як наслідок, чоловік пішов на сміливий крок!

Проявилася неабияка підтримка одне одного. Ми стали, здається, ще міцнішими, тож наші стосунки перейшли на інший рівень, – ділиться Рома. – Зізнаюся, що я зробив Юлі пропозицію. І вона сказала «так».

Роман Міщеряков з коханою / Пресслужба Нового каналу

У стосунках із Юлією Рома Міщеряков уже п’ять років. Дівчина також працює в сфері телебачення. До речі, вона – сценаристка і редакторка проєкту Нового каналу «Пара на мільйон», де Рома є ведучим. І це не єдиний проєкт, який об’єднує пару. Продукт їхньої спільної творчості та праці також шоу «Розкажи історію», який вийшов на YouTube взимку цього року. Там Юлія – автор ідеї та редактор проєкту, а Рома – ведучий.

Роман Міщеряков з коханою / Пресслужба Нового каналу

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