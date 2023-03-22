«LeМаршрутка»: Леся Нікітюк розповіла про зйомки нових випусків проєкту
22 марта 2023 12:15
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Епізоди проєкту «LeМаршрутка» з Харківської, Миколаївської та Херсонської областей Новий канал покаже з 28 березня.
«LeМаршрутка», який восени показав Новий канал. Відома телеведуча згадала, як з’явилася ідея третього сезону.
У мій прихисток приїжджало багато людей з різних міст України. Херсон, Охтирка, Чернігів, Краматорськ... Ми з ними щодня розмовляли. Ці історії неможливо було слухати без сліз – розповіді про те, що зробили окупанти з нашими містами та людьми, – ділиться Леся Нікітюк. – Вже тоді я почала думати, що це мають почути й побачити всі. Після того, як ЗСУ прогнали русню з Київської області, я набрала продюсера «LeМаршрутки», щоб обговорити цю ідею. Якщо чесно, сумнівалась. Та коли він мені сказав, що маршрутка потрапила під обстріл і розбита, сумніви відразу зникли. Я прийняла рішення ремонтувати бусика й виїжджати на зйомки! Бо те, що наробила русня, мають бачити як українці, так і весь світ!
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
ЗСУ та й вся Україна з ними – це наче хвилеріз, об який щодня розбиваються хвилі атак «другої армії світу», залишаючи від неї лише бризки, – порівнює Леся Нікітюк. – Під час зйомок влітку ми проїхали багато областей і видали вісім епізодів нашого проєкту. У лютому дозняли ще три випуски сезону – у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Усю поїздку я була дуже вражена картиною – поля в чорних плямах, суцільно вкриті воронками! Просто немає живого місця. Вся наша земля поранена… Але вона наша!
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
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