Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Анна Кошмал розповіла, як говорить з 4-річним сином про війну

Під час зйомок шоу «єПитання» українська акторка Анна Кошмал розповіла, про які сучасні дитячі ігри консультувалася зі спеціалістом.

Цей рік війни зробив українських дітей дорослими не по роках. Вони чітко усвідомлюють, хто ворог, та те, що наші супергерої – ЗСУ. Відома українська акторка, яка зіграла одну з ролей у серіалі «Будиночок на щастя», Анна Кошмал разом із чоловіком виховує 4-річного сина Михайлика.

За лаштунками сімейного розважального проєкту «єПитання», який виходить на Новому каналі, зірка поділилась, як спілкується з ним на тему війни.

Від дітей неможливо нічого приховати, – ділиться думками знаменитість. – Ми ніколи не брешемо своєму синові, тому що він бачить нас наскрізь. І чудово розуміє, коли ми говоримо йому правду, а коли неправду. Тож вирішили завжди розповідати все, як є. Звісно, без жахливих подробиць, які можуть його вразити. Але ми пояснюємо, як усе насправді відбувається, в чому може бути небезпека. Говоримо, що з батьками він у безпеці.

Анна Кошмал з сином / Пресслужба Нового каналу

Акторка навіть консультувалася зі спеціалістом щодо поведінки дитини в цей тривожний час.

Часто в іграх дітей фігурує військова тема. Граються у хороших і поганих, у стрілялки, що ніби в них влучила ракета. Але ми радилися з психологом. Висновок – не можна забороняти дітям гратись у війну, адже таким способом вони мають проживати події. Я зрозуміла, що це своєрідний інструмент для «переварювання» емоцій, – каже Кошмал.

Також зіркова матуся згадала вимкнення світла, які, на щастя, вже стали у нашій країні рідкістю.

У нас немає проблеми, якщо вимикають електроенергію. Адже є книжки, розфарбовки, усілякі розвиваючі заняття, читання, математика. Син сам не займається, але любить, коли батьки приділяють йому увагу, – ексклюзивно розповідає Анна. – Завжди можна знайти, що робити. Просто треба проявити фантазію. Я скажу, що діти без світла та інтернету розвиваються навіть краще й швидше, аніж з ними. Відсутність цих благ – зовсім не перешкода.

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