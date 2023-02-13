Анна Кошмал розповіла, як захоплення допомагає їй впоратися зі стресом під час війни Туренко Андрій

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Акторка Анна Кошмал Пресслужба Нового каналу

Виконавиця однієї з ролей серіалу «Будиночок на щастя» Анна Кошмал поділилася деталями про своє рятівне захоплення.