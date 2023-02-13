Анна Кошмал розповіла, як захоплення допомагає їй впоратися зі стресом під час війни
Виконавиця однієї з ролей серіалу «Будиночок на щастя» Анна Кошмал поділилася деталями про своє рятівне захоплення.
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Баланс – найголовніша та найважливіша річ для продуктивності й нормального функціонування в суспільстві. Від стресу я рятуюся фізичними навантаженнями. Йога – це те, що дістає мене з психологічної прірви, – ділиться зірка. – Займаюся близько трьох років. Раніше практикувала з різними класними майстрами. На жаль, нікого з них поруч немає, аби тренуватися офлайн, а онлайн мені важкувато. Тож я наразі самостійно відточую ту базу, яку здобула раніше. Та, щоб іти далі й прогресувати в йозі, мені будуть потрібні майстри. Вважаю, у кожній справі необхідний учитель.
Думаю, що фізичні навантаження дозволяють виходити накопиченим емоціям. Це класний і важливий інструмент для боротьби, – говорить акторка. – Іноді, коли немає сил і здається, що ти ні на що не здатен, потрібно зробити поштовх, зусилля над собою, яке тебе витягне. Це важливо! Всі ми зараз маємо головний обов’язок – працювати на державу, піднімати її. А для цього потрібно бути при здоровому глузді, всіляко підтримувати себе й водночас рідних та друзів. Підтримуєш себе – підтримуєш інших. Пам’ятайте про це!
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