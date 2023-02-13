Анна Кошмал розповіла, як захоплення допомагає їй впоратися зі стресом під час війни

13 февраля 2023 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Анна Кошмал розповіла, як захоплення допомагає їй впоратися зі стресом під час війни
Акторка Анна Кошмал
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця однієї з ролей серіалу «Будиночок на щастя» Анна Кошмал поділилася деталями про своє рятівне захоплення.

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За майже рік війни кожен українець точно визначив для себе найбільш ефективні способи боротьби зі стресом. Але ніколи не пізно пробувати щось нове, аби вміти опановувати себе та зберігати внутрішній спокій. 

Можливо, вам підійде лайфхак від української акторки, яка зіграла одну з ролей у серіалі Нового каналу «Будиночок на щастя», Анни Кошмал? 

Баланс – найголовніша та найважливіша річ для продуктивності й нормального функціонування в суспільстві. Від стресу я рятуюся фізичними навантаженнями. Йога – це те, що дістає мене з психологічної прірви, – ділиться зірка. – Займаюся близько трьох років. Раніше практикувала з різними класними майстрами. На жаль, нікого з них поруч немає, аби тренуватися офлайн, а онлайн мені важкувато. Тож я наразі самостійно відточую ту базу, яку здобула раніше. Та, щоб іти далі й прогресувати в йозі, мені будуть потрібні майстри. Вважаю, у кожній справі необхідний учитель.

Акторка Анна Кошмал / Пресслужба Нового каналу

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Анна Кошмал переконана, що активні заняття неабияк рятують нас у тривожний час.

Думаю, що фізичні навантаження дозволяють виходити накопиченим емоціям. Це класний і важливий інструмент для боротьби, – говорить акторка. – Іноді, коли немає сил і здається, що ти ні на що не здатен, потрібно зробити поштовх, зусилля над собою, яке тебе витягне. Це важливо! Всі ми зараз маємо головний обов’язок – працювати на державу, піднімати її. А для цього потрібно бути при здоровому глузді, всіляко підтримувати себе й водночас рідних та друзів. Підтримуєш себе – підтримуєш інших. Пам’ятайте про це!

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