Сергій Притула розповів про хейт в бік його волонтерської діяльності

Засновник Благодійного фонду та ведучий проєктів Нового каналу Сергій Притула нагадав, що перш ніж висловлюватись з будь-якого питання, коли в країні йде війна, потрібно подумати двічі.

Хоч скільки б гарних справ людина робила, все одно знайдуться ті, кому щось не сподобається. На жаль, навіть під час повномасштабної війни «диванні критики» не знизили свою активність у соцмережах.

Часто «прилітає» відомому волонтеру, засновнику Благодійного фонду та ведучому проєктів Нового каналу Сергію Притулі. Та його негатив не чіпляє. Сергій давно сформував чітке ставлення до хейтерів.

Для мене важливий рівень експертності людини у тій чи іншій царині. Особливо якщо вона може поставити під сумнів те, що роблю я чи наш Фонд у цілому, – говорить Сергій Притула в інтерв’ю Маші Єфросиніній. – Наприклад, з питання супутника в Україні на пальцях однієї руки можна порахувати тих, хто реально петрає, що відбувалося. І немає жодної людини, котра могла б похвалитись успішним запуском супутника. Або ж просто покажіть мені того, хто купував до нас супутник. Хто? Немає таких! Хто взагалі готовий з нами дискутувати про те, як це робиться і скільки коштує? У соцмережах дуже багато експертів із супутникознавства, які до цього були інфекціоністами, а зараз готові замінити собою Залужного та весь склад Генштабу. Тому що це люди, які знають усе в світі (сміється). Я не є такою людиною.

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

Сергій Притула каже, що вже звик взагалі не звертати увагу на закиди в бік своєї діяльності та роботи команди Фонду в цілому.

Для мене найвищою оцінкою того, добре ми щось робимо чи ні, є зворотній зв’язок від військових, – каже волонтер. – Коли міністр оборони воюючої країни пише величезний пост у Facebook про те, яке цінне придбання було зроблене за кошти українців, як він вдячний усім, хто долучився. І також вказує на результати ефективної роботи нашого війська, яке послуговується тим продуктом, що ми забезпечили. Я в цей момент почуваюся максимально щасливою людиною і тішуся за тих, хто радіє спільно зі мною. Сам би Притула чи навіть його Фонд цього не зробили б. Я говорю про мільйони людей, які забезпечили це!

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

Підсумовуючи, Притула нагадав, що в умовах воєнного стану усім потрібно ще ретельніше обдумувати, що і де казати.

Сварки вигідні виключно нашому спільному ворогу – російській федерації. Якщо хтось з українського боку дозволяє собі таке в публічному просторі, особливо коли це стосується волонтерської роботи, то, очевидно, що людина грає не на руку ЗСУ, – каже Сергій. – Перш ніж ставити під сумнів порядність людей, які з 2014 року фахово займаються підтримкою української армії, потрібно дуже добре думати, двічі. Колись війна закінчиться, і за кожне своє слово доведеться відповідати.

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