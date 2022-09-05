Інформаційна гігієна під час війни: ТОП-5 порад

Під час війни в інформаційній площині також ідуть своєрідні бойові дії, ціль таких інформаційно-психологічних операцій – змусити вас постійно переживати стрес.

Як не втратити спокій, знаходячись у вирі інформації?

1. Якщо ви випадково натрапили на матеріал насильницького характеру, не передивляйтеся його. Кожного разу така інформація негативно впливає на психіку, провокує стрес. Ви можете навіть не зрозуміти причин свого роздратування... А причиною був такий делікатний контент.

2. Якщо ви побачили кадри, що викликали у вас потрясіння, проговоріть їх з людиною, якій ви довіряєте. Якщо ви розумієте, що на близького це подіє ще більш сильно або ж можливості проговорити немає, зверніться на лінію психологічної підтримки.

3. Скоротіть кількість джерел, які є для вас основними. Залиште дійсно необхідні канали, адже інформація зазвичай повторюється, але кожного разу мозку необхідно витратити певні ресурси на її сприйняття.

4. Фільтруйте контент в соціальних мережах. Психологи зазначають, що саме в месенджерах та соціальних мережах ми сприймаємо інформацію не так критично, тому що спілкуємося зі знайомими. Саме це може використовувати ворог, щоб поселити в вас страх чи невпевненість.

5. Почніть піклуватися про себе, зрозумійте, що перегляд новин потребує емоційної реакції. Скоротіть час перегляду новин.

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