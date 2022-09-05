Інформаційна гігієна під час війни: ТОП-5 порад
Під час війни в інформаційній площині також ідуть своєрідні бойові дії, ціль таких інформаційно-психологічних операцій – змусити вас постійно переживати стрес.
Як не втратити спокій, знаходячись у вирі інформації?
2. Якщо ви побачили кадри, що викликали у вас потрясіння, проговоріть їх з людиною, якій ви довіряєте. Якщо ви розумієте, що на близького це подіє ще більш сильно або ж можливості проговорити немає, зверніться на лінію психологічної підтримки.
3. Скоротіть кількість джерел, які є для вас основними. Залиште дійсно необхідні канали, адже інформація зазвичай повторюється, але кожного разу мозку необхідно витратити певні ресурси на її сприйняття.
5. Почніть піклуватися про себе, зрозумійте, що перегляд новин потребує емоційної реакції. Скоротіть час перегляду новин.
Нагадаємо,