Інформаційна гігієна під час війни: ТОП-5 порад

5 сентября 2022 17:15 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Інформаційна гігієна під час війни: ТОП-5 порад
Інформаційна гігієна під час війни: ТОП-5 порад
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Під час війни в інформаційній площині також ідуть своєрідні бойові дії, ціль таких інформаційно-психологічних операцій – змусити вас постійно переживати стрес.

Як не втратити спокій, знаходячись у вирі інформації?

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1. Якщо ви випадково натрапили на матеріал насильницького характеру, не передивляйтеся його. Кожного разу така інформація негативно впливає на психіку, провокує стрес. Ви можете навіть не зрозуміти причин свого роздратування... А причиною був такий делікатний контент.

2. Якщо ви побачили кадри, що викликали у вас потрясіння, проговоріть їх з людиною, якій ви довіряєте. Якщо ви розумієте, що на близького це подіє ще більш сильно або ж можливості проговорити немає, зверніться на лінію психологічної підтримки.

3. Скоротіть кількість джерел, які є для вас основними. Залиште дійсно необхідні канали, адже інформація зазвичай повторюється, але кожного разу мозку необхідно витратити певні ресурси на її сприйняття. 

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4. Фільтруйте контент в соціальних мережах. Психологи зазначають, що саме в месенджерах та соціальних мережах ми сприймаємо інформацію не так критично, тому що спілкуємося зі знайомими. Саме це може використовувати ворог, щоб поселити в вас страх чи невпевненість. 

5. Почніть піклуватися про себе, зрозумійте, що перегляд новин потребує емоційної реакції. Скоротіть час перегляду новин.

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