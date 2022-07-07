Антоніна Хижняк розповіла про умови життя на війні з колишнім чоловіком та нинішнім обранцем

7 июля 2022 16:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Антоніна Хижняк розповіла про умови життя на війні з колишнім чоловіком та нинішнім обранцем
Акторка Антоніна Хижняк
instagram.com/tonya_actress

Акторка Антоніна Хижняк зізналася, що під час війни жила разом із сім'єю ексчоловіка.

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Акторка Антоніна Хижняк з початку війни залишається в Київській області, в рідному містечку Українка. Зірка постійно волонтерить і власноруч відшиває українські прапори, які віддає захисникам і за замовленням – своїм шанувальникам. 

Антоніна зізнається – рішення залишитись вдома прийшло само собою, проте був і такий час, коли їй довелося повністю переоцінити життєві погляди та цінності. 

Була ситуація, коли я, син, свекри, колишній чоловік і його дівчина жили разом і ділили побут. Це анекдотична ситуація, але з того не смішно. Насправді, коли прийшла війна – все стало не важливо. Я навіть віддала сина колишньому з його дівчиною, щоб вони довезли малого до Тернополя. Це на голову не вдягнеш, але кажу як є. Не бачу сенсу, щось приховувати, – поділилась акторка Антоніна Хижнях у програмі «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Акторка Антоніна Хижняк з бойфрендом / instagram.com/tonya_actress

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Сама ж зірка тоді не бачилась з рідним сином три тижні, але знала – він у безпеці. На відміну від людей, які лишались в окупованій на той час Київській області, як і вони з її обранцем Олександром. 

Було дуже страшно, ми не знали, чи прокинемось завтра. Пам’ятаю момент, коли ми стали обмінюватись паролями від карток з Олександром, – розповідає акторка. – Але за цей час ми дуже зблизились із Сашком. Я відчула з його боку абсолютну підтримку. Зараз це все теж продовжується, але нарешті з’явилась якась рутина, у кожного з’явились справи, але я дуже йому вдячна за те, що ми так злагоджено і разом пережили, я сподіваюсь, найважчі періоди. Не знаю, що буде далі, але сьогодні пишаюсь ним як партнером.

Нагадаємо,

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