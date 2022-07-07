Євген Галич розповів, про що мають пам’ятати люди у мирних містах

7 июля 2022 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Євген Галич розповів, про що мають пам’ятати люди у мирних містах
Лідер гурту «O’Torvald» Євген Галич
instagram.com/jenia_galich

Співак Євген Галич розповів, чи був готовий до війни.

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Лідер гурту «O’Torvald» Євген Галич вже кілька місяців служить у лавах ЗСУ, але, зізнається артист, він досі не оговтався від новини про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Це неможливо. Постійно втрачаєш побратимів, постійно болить, чуєш невтішні новини. Для мене нічого не змінилося з 24 лютого, війна досі триває, просто не на території Києва. Є смерть, захоплені території. Я намагаюся бути корисним, допомагати, намагаюся не зійти з розуму, шукати для себе відповіді, що можу зробити ще. Триває геноцид українського народу, потрібно виправляти все це, відвойовувати, не забувати про полонених. Я досі не готовий морально до війни. Ніхто до цього не готовий. Не нормально жити в країні, де ти готовий до ведення бойових дій. Всі бояться, і це нормально, – прокоментував артист журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Лідер гурту «O’Torvald» Євген Галич / instagram.com/jenia_galich

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Музикант вважає, що людям у тилу варто пам’ятати, яку ціну заплатили за їхній спокій.

Я дуже радий, що у нас красиве, квітуче місто Київ, і радий, що завдяки ЗСУ, медикам, людям, які служать у ТРО, спецпризначенцям і всім, хто воює, міста живуть, і там не ведуться бойові дії. Хочеться, щоб люди у тилу пам’ятали, що заради того, щоб мирні міста існували, хтось ризикує своїм життям. І обов’язково про це пам’ятали, коли напиваються або смітять, або поводяться по-хамськи. Жити нормальним життям – це класно. Повноцінне життя має існувати, головне – пам’ятайте, якою ціною мирне життя дається, і не забувайте, що ще нещодавно на цій території також велися бойові дії, – сказав соліст гурту «O’Torvald».

Нагадаємо, 

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