Євген Галич розповів, про що мають пам’ятати люди у мирних містах
7 июля 2022 11:00
Лідер гурту «O’Torvald» Євген Галич
instagram.com/jenia_galich
Співак Євген Галич розповів, чи був готовий до війни.
Читайте такжеЯк мелітопольці відреагували на знищення ворожої техніки ЗСУ і як новину перекрутила російська пропагандаЛідер гурту «O’Torvald» Євген Галич вже кілька місяців служить у лавах ЗСУ, але, зізнається артист, він досі не оговтався від новини про повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Це неможливо. Постійно втрачаєш побратимів, постійно болить, чуєш невтішні новини. Для мене нічого не змінилося з 24 лютого, війна досі триває, просто не на території Києва. Є смерть, захоплені території. Я намагаюся бути корисним, допомагати, намагаюся не зійти з розуму, шукати для себе відповіді, що можу зробити ще. Триває геноцид українського народу, потрібно виправляти все це, відвойовувати, не забувати про полонених. Я досі не готовий морально до війни. Ніхто до цього не готовий. Не нормально жити в країні, де ти готовий до ведення бойових дій. Всі бояться, і це нормально, – прокоментував артист журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Лідер гурту «O’Torvald» Євген Галич / instagram.com/jenia_galich
Я дуже радий, що у нас красиве, квітуче місто Київ, і радий, що завдяки ЗСУ, медикам, людям, які служать у ТРО, спецпризначенцям і всім, хто воює, міста живуть, і там не ведуться бойові дії. Хочеться, щоб люди у тилу пам’ятали, що заради того, щоб мирні міста існували, хтось ризикує своїм життям. І обов’язково про це пам’ятали, коли напиваються або смітять, або поводяться по-хамськи. Жити нормальним життям – це класно. Повноцінне життя має існувати, головне – пам’ятайте, якою ціною мирне життя дається, і не забувайте, що ще нещодавно на цій території також велися бойові дії, – сказав соліст гурту «O’Torvald».
Нагадаємо,