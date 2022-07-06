Володимир Рабчун розповів про свій досвід життя в умовах війни і порівняв військовий конфлікт в Україні та Ізраїлі
Ведучий 1+1 Володимир Рабчун розповів про власний ізраїльський досвід життя в умовах війни, про маму-лікарку та щоденну боротьбу на інформаційному фронті.
Якщо говорити про громадян Ізраїлю, то здебільшого вони налаштовані проукраїнськи. Насправді, дуже легко бути проукраїнським, адже ти просто займаєш сторону правди. До того ж ізраїльтяни не з чуток знають про російську зброю і те, що несе з собою «рускій мір». Ракети «Град», якими обстрілюють ізраїльські міста, – російського виробництва. І вони надаються різноманітним терористичним угрупуванням саме російською стороною.
Володимир Рабчун в Ізраїлі, поміж іншим, працював воєнкором півтора року. Тому у нього є безпосередній досвід участі у військових конфліктах.
Під час чергової ескалації із Сектором Гази доводилося бути на прилеглих територіях, – пригадує Володимир. – Найгірше, що запамʼятав, – падіння ворожої ракети «Кассам» на асфальт буквально у 200 метрах від мене. Після приземлення вона ще декілька сотень метрів по інерції рухалась. Добре, що всі цілі. Або ж так само неподалік від мене «Кассам» зруйнував новобудову. Чув, як тріщить бетон.
Найважчим зараз для ведучого є неможливість бути з рідними та постійне хвилювання за них. Наприклад, мама Володимира є лікаркою і досі працює в одній з лікарень Житомира.
Мама і нині продовжує свою роботу в посиленому режимі, – розповідає ведучий. – Постійні чергування. Під час березневого бомбардування Житомира вона перебувала в лікарні. Тоді зателефонував їй по відеозв’язку і зрозумів, що мама дещо емоційніша, ніж зазвичай. Уточнюючи деталі, почув від мами наступне: «Неподалік від нас російський літак скинув бомбу. В одному з відділень повилітали шибки, і ми ударну хвилю відчули на собі. Проте вже все гаразд. Зараз тиск нормалізується, і за кілька хвилин повертаюсь до роботи».
Нагадаємо,