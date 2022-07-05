Олександр Педан розповів про потужний проєкт для дітей-переселенців

5 июля 2022 09:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Олександр Педан розповів про потужний проєкт для дітей-переселенців
Ведучий Олександр Педан і координаторка проєкту «СпівДія заради дітей» Сніжана
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Олександр Педан розповів про програму неформальної освіти «СпівДія заради дітей», яка є у дев’ятьох містах України.

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«Знай своїх. Волонтери» – соціальний проєкт ведучого Нового каналу та громадського діяча Олександра Педана. Протягом п’яти випусків він знайомив із небайдужими українцями з різних куточків нашої країни. І от презентував шостий, заключний ролик.

На жаль, це останнє відео третього сезону мого соціального проєкту про людей, які роблять нереальні речі задля нашої Перемоги. Ми встигли об’їздити Чернігів, Тернопіль, Львів, Хмельницьку область. У новому випуску розкажемо та покажемо, що цікавого побачили в Чернівцях, – розповідає Педан. – Діти – одна з найвразливіших верств населення, що постраждала через війну. Малечі довелося залишити свої домівки, садочки, школи й адаптуватися до нових умов. У цьому їм і допомагають волонтери. Героїня цього випуску – Сніжана, яка є координаторкою проєкту «СпівДія заради дітей».

«СпівДія заради дітей» – це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. І все це абсолютно безкоштовно! Проєкт є у містах: Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Хмельницький, Ужгород, Рівне, Луцьк, Вінниця.

Проєкт виник у перші дні війни. Буквально на четвертий день вже існувала об’єднана команда, тривав пошук волонтерів, був створений окремий сайт. 14 березня ми запустили роботу у прихистках. Концепція така: ми працюємо разом із тимчасово переселеними і з нашими дітками, оскільки вони теж втратили нормальне життя. А ще діти знайомляться, спілкуються, соціалізуються, – розповідає Сніжана. – У нас навіть проходять індивідуальні заняття з точковими спеціалістами: нейропсихологами, логопедами, дефектологами. Також є безкоштовні заняття з музики. Діти – це те, що залишиться після нас. І ті цінності, які ми в них закладаємо, те, що їм даємо, потім будемо пожинати.

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