Олександр Педан розповів про потужний проєкт для дітей-переселенців
Ведучий Олександр Педан розповів про програму неформальної освіти «СпівДія заради дітей», яка є у дев’ятьох містах України.
На жаль, це останнє відео третього сезону мого соціального проєкту про людей, які роблять нереальні речі задля нашої Перемоги. Ми встигли об’їздити Чернігів, Тернопіль, Львів, Хмельницьку область. У новому випуску розкажемо та покажемо, що цікавого побачили в Чернівцях, – розповідає Педан. – Діти – одна з найвразливіших верств населення, що постраждала через війну. Малечі довелося залишити свої домівки, садочки, школи й адаптуватися до нових умов. У цьому їм і допомагають волонтери. Героїня цього випуску – Сніжана, яка є координаторкою проєкту «СпівДія заради дітей».
«СпівДія заради дітей» – це безпечний простір, де дитина отримує психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти: творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з іншими дітьми та дорослими. І все це абсолютно безкоштовно! Проєкт є у містах: Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Хмельницький, Ужгород, Рівне, Луцьк, Вінниця.
Проєкт виник у перші дні війни. Буквально на четвертий день вже існувала об’єднана команда, тривав пошук волонтерів, був створений окремий сайт. 14 березня ми запустили роботу у прихистках. Концепція така: ми працюємо разом із тимчасово переселеними і з нашими дітками, оскільки вони теж втратили нормальне життя. А ще діти знайомляться, спілкуються, соціалізуються, – розповідає Сніжана. – У нас навіть проходять індивідуальні заняття з точковими спеціалістами: нейропсихологами, логопедами, дефектологами. Також є безкоштовні заняття з музики. Діти – це те, що залишиться після нас. І ті цінності, які ми в них закладаємо, те, що їм даємо, потім будемо пожинати.
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