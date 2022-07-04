Оля Полякова розповіла, чи вдалося її мамі виїхати з росії

4 июля 2022 13:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Полякова розповіла, чи вдалося її мамі виїхати з росії
Співачка Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Популярна співачка Оля Полякова розповіла, як уживається з мамою під одним дахом.

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Співачка Оля Полякова ніколи не приховувала, що її мама довгий час жила в рф. 

Вона понад 20 років жила в москві, і коли почалась війна, вона була там. Їй потрібен був час, щоб виїхати, бо вона літня жінка і так як ми, взявши двоє штанів і навіть без щітки для волосся, не могла виїхати, а в нас не було іншого виходу. Вона завершила там справи, все покинула, виїхала звідти. Зараз вона зі мною, – сказала Оля Полякова в ефірі шоу «Вечір з Україною» на каналі «Індиго TV».

Оля Полякова з мамою та доньками / instagram.com/polyakovamusic

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Жити з матір’ю під одним дахом – випробування практичної для кожної дорослої жінки. Співачка зізнається, що нерідко в їхній сім’ї виникають суперечки щодо побутових питань.

Мама зі своєю гіперопікою завжди хоче брати участь у всьому. Дві дорослі жінки живуть в одній хаті, а в мене ще й старша донька вже доросла, і вона теж свої права качає. Кожна вставляє свої 5 копійок: не так зварила, не так поставила, не так робиш, не так говориш. Я знаю, що зараз мільйони жінок виїхали за кордон зі своїми мамами або мамами своїх чоловіків. Якщо ще й зі свекрухою жити – це взагалі, – зазначила співачка.

Нагадаємо, 

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