Оля Полякова розповіла, чи вдалося її мамі виїхати з росії
4 июля 2022 13:30
Співачка Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic
Популярна співачка Оля Полякова розповіла, як уживається з мамою під одним дахом.
Оля Полякова ніколи не приховувала, що її мама довгий час жила в рф.
Вона понад 20 років жила в москві, і коли почалась війна, вона була там. Їй потрібен був час, щоб виїхати, бо вона літня жінка і так як ми, взявши двоє штанів і навіть без щітки для волосся, не могла виїхати, а в нас не було іншого виходу. Вона завершила там справи, все покинула, виїхала звідти. Зараз вона зі мною, – сказала Оля Полякова в ефірі шоу «Вечір з Україною» на каналі «Індиго TV».
Оля Полякова з мамою та доньками / instagram.com/polyakovamusic
Мама зі своєю гіперопікою завжди хоче брати участь у всьому. Дві дорослі жінки живуть в одній хаті, а в мене ще й старша донька вже доросла, і вона теж свої права качає. Кожна вставляє свої 5 копійок: не так зварила, не так поставила, не так робиш, не так говориш. Я знаю, що зараз мільйони жінок виїхали за кордон зі своїми мамами або мамами своїх чоловіків. Якщо ще й зі свекрухою жити – це взагалі, – зазначила співачка.
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