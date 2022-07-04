Оля Полякова розповіла, чи вдалося її мамі виїхати з росії Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співачка Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

Популярна співачка Оля Полякова розповіла, як уживається з мамою під одним дахом.