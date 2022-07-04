Андрій Бєдняков розповів, як проводив час у рідному Маріуполі з батьками

4 июля 2022 12:30 Туренко Андрей
Андрій Бєдняков розповів, як проводив час у рідному Маріуполі з батьками
Ведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Ведучий Андрій Бєдняков - про Маріуполь дитинства.

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Місто-герой Маріуполь – рідне для ведучого інтелектуально-розважального шоу Нового каналу «Де логіка?» Андрія Бєднякова. У надзвичайно складний час, у період окупації міста російськими загарбниками, телеведучий згадує Маріуполь з особливим трепетом.

Коли я народився, місто називалося Жданів. У мене найдобріші спогади про нього! Я ніколи не помічав його сірості, – розповів Бєдняков. – Моя мама, царство небесне, завжди виховувала так, що все добре. Казала: «Не звертай уваги на труби, заводи, бруд і пилюку». Я пам’ятаю море, трамваї, центральний ринок. От ми з мамою сідали у трамвайчик і їхали на базар. Ні про що не переймалися й не думали. Я був тоді спокійною і захищеною людиною, тому що зі мною їхала мама. Пам’ятаю ринок біля нашого будинку. Пам’ятаю оселедець і картоплю. Пам’ятаю вихідні дні, коли ні мама, ні тато, теж, на жаль, царство небесне, не працювали. У нашої бабусі був красивий дерев’яний круглий стіл, ми за ним збиралися й були щасливі. Я був щасливий!

Ведучий Андрій Бєдняков з мамою / Пресслужба Нового каналу

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Андрій зізнається, що в Маріуполі у будь-який час та за будь-яких обставин він почувався цілковито захищеним. 

Коли я переїхав до Києва, і приїжджав у Маріуполь, то вже помічав ті заводи. Їдеш по трасі Донецьк-Маруполь, і перше, що тебе зустрічає, це труби комбінату. І дим, що з них йшов. Та навіть вони мені здавалися чимось рідним, – ділиться Бєдняков. – Пам’ятаю, коли проїжджав ту точку, було відчуття, що на мене одягали суперзахист. Розумів, що я вдома. І ніхто, ніщо мене не зможе образити.

Нагадаємо, 

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