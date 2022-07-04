MELOVIN розповів, як його прийняли за диверсанта та викликали поліцію

4 июля 2022 08:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN розповів, як його прийняли за диверсанта та викликали поліцію
Співак MELOVIN
instagram.com/melovin_official

MELOVIN зізнався, чому на зйомки кліпу «Ми з України» несподівано приїхала поліція, чим зараз займається він і його команда та чому лише кілька днів тому вперше з початку війни він вийшов на відеозв‘язок з мамою.

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Кліп на пісню «Ми з України», яку виконали Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Фагот, Юлія Саніна (гурт «The HARDKISS»), MELOVIN, NK | Настя Каменських і ще багато українських співаків і музикантів, вже зібрав понад півтора мільйона переглядів на YouTube. За словами MELOVIN, це справді унікальна композиція, адже задля її створення об’єдналося багато артистів.

Таке буває дуже рідко. Всі артисти в нас дуже гонорові, і це нормально для артистів. Але коли є таке єднання, музика стає великою силою, зброєю. Тому пісня «Ми з України» якраз і є великою зброєю, яка звучить зараз на весь світ, – зазначив співак.

Співак MELOVIN / instagram.com/melovin_official

Надзвичайно красиву відеороботу режисера Костянтина Гордієнка відзначили тисячі користувачів мережі. Утім, зйомки кліпу, каже співак, не минули без сюрпризів.

За лаштунками залишились сльози моєї команди, яка залазила зі мною на дах у центрі Львова. Там високо: спочатку ти підіймаєшся ліфтом, а потім я на підборах залазив по таких маленьких драбиночках ще на один поверх вище. Там усе під напругою – під час зйомок пішов дощ, почалась блискавка. Потім викликали поліцію, тому що хтось сказав, що то диверсанти ходять і фотографують. Загалом, було «весело». Приїхала поліція, вийшов MELOVIN на підборах, і вони зрозуміли, що все в принципі ОК, – поділився секретами створення відеокліпу співак.

instagram.com/melovin_official

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Зараз зі своєю командою артист живе під Львовом у містечку Жовква. Збирає гроші на ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення рф йому вдалося передати на допомогу українській армії понад 2 мільйони гривень. У Львові йому подобається, у повсякденному житті MELOVIN на підборах не ходить, та його часто впізнають на вулицях і, як не дивно, частіше хочуть просто обійнятися, ніж зробити селфі.

Змінились цінності в людей, і це приємніше. Хоча я не дуже люблю обійматися з незнайомими людьми, але зараз дуже хочеться це робити і казати: «Слава Богу, що ти живий і здоровий». Днями вперше з 24 лютого я вийшов на зв’язок з мамою по Facetime. У неї нещодавно був день народження – 59 років. Вона каже, що їй тільки 25, бо виглядає вона в мене супер! Вперше я не відчув ніякої скупої сльози, бо ти бачиш обличчя своєї мами і розумієш, що вона в безпеці. Ну як у безпеці – всі ми зараз у такій собі безпеці. Але вона жива, красива! Батьки залишаються в Одесі, точніше мандрують між двома районами – селом, де народилися, і самою Одесою. Вони в мене медом займаються і не можуть просто сидіти без роботи, – розповів MELOVIN.

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