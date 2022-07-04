MELOVIN розповів, як його прийняли за диверсанта та викликали поліцію Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Співак MELOVIN instagram.com/melovin_official

MELOVIN зізнався, чому на зйомки кліпу «Ми з України» несподівано приїхала поліція, чим зараз займається він і його команда та чому лише кілька днів тому вперше з початку війни він вийшов на відеозв‘язок з мамою.