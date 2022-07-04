MELOVIN розповів, як його прийняли за диверсанта та викликали поліцію
MELOVIN зізнався, чому на зйомки кліпу «Ми з України» несподівано приїхала поліція, чим зараз займається він і його команда та чому лише кілька днів тому вперше з початку війни він вийшов на відеозв‘язок з мамою.
Таке буває дуже рідко. Всі артисти в нас дуже гонорові, і це нормально для артистів. Але коли є таке єднання, музика стає великою силою, зброєю. Тому пісня «Ми з України» якраз і є великою зброєю, яка звучить зараз на весь світ, – зазначив співак.
Надзвичайно красиву відеороботу режисера Костянтина Гордієнка відзначили тисячі користувачів мережі. Утім, зйомки кліпу, каже співак, не минули без сюрпризів.
За лаштунками залишились сльози моєї команди, яка залазила зі мною на дах у центрі Львова. Там високо: спочатку ти підіймаєшся ліфтом, а потім я на підборах залазив по таких маленьких драбиночках ще на один поверх вище. Там усе під напругою – під час зйомок пішов дощ, почалась блискавка. Потім викликали поліцію, тому що хтось сказав, що то диверсанти ходять і фотографують. Загалом, було «весело». Приїхала поліція, вийшов MELOVIN на підборах, і вони зрозуміли, що все в принципі ОК, – поділився секретами створення відеокліпу співак.
Змінились цінності в людей, і це приємніше. Хоча я не дуже люблю обійматися з незнайомими людьми, але зараз дуже хочеться це робити і казати: «Слава Богу, що ти живий і здоровий». Днями вперше з 24 лютого я вийшов на зв’язок з мамою по Facetime. У неї нещодавно був день народження – 59 років. Вона каже, що їй тільки 25, бо виглядає вона в мене супер! Вперше я не відчув ніякої скупої сльози, бо ти бачиш обличчя своєї мами і розумієш, що вона в безпеці. Ну як у безпеці – всі ми зараз у такій собі безпеці. Але вона жива, красива! Батьки залишаються в Одесі, точніше мандрують між двома районами – селом, де народилися, і самою Одесою. Вони в мене медом займаються і не можуть просто сидіти без роботи, – розповів MELOVIN.
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