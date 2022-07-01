Michelle Andrade розповіла, як вивозила маму та бабусю з Києва: "Бачила, як танк переїжджає людину" Туренко Андрей

Співачка та ведуча Michelle Andrade Пресслужба Нового каналу

Співачка та ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» Michelle Andrade розповіла, куди переїхала після початку повномасштабної війни в Україні.