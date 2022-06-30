Рулетики з сиром із сирих кабачків: проста і дуже смачна закуска від Алекса Якутова Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Рулетики з сиром із сирих кабачків: проста і дуже смачна закуска від Алекса Якутова pixabay.com

Рецепт закуски з кабачків та сиру – покрокова інструкція для виготовлення кабачкових рулетиків. Проста, але смачна закуска, яку можна приготувати у п’ять кроків