Рулетики з сиром із сирих кабачків: проста і дуже смачна закуска від Алекса Якутова
Рецепт закуски з кабачків та сиру – покрокова інструкція для виготовлення кабачкових рулетиків. Проста, але смачна закуска, яку можна приготувати у п’ять кроків
Інгредієнти:
- Кабачки молоді – 6 шт.
- Кисломолочний сир – 300 г
- Сметана – 110 г
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Олія – 3 ст. л.
- Базилік – 10 г
- Грецький горіх – 50 г
- Цедра лимону – 15 г
Спосіб приготування:
- Горіхи очищаємо, розкладаємо на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів на 7-10 хвилин.
- Тим часом нарізаємо кабачки овочечисткою на смужки. Солимо, перчимо та змазуємо олією з двох боків.
- Беремо кисломолочний сир, максимально відтискаємо всю вологу, щоб він став сухим. Додаємо жирну сметану й перебиваємо блендером в однорідну масу. Солимо, перчимо, вливаємо сік лимона, 2 ложки олії. Змішуємо. Текстура має вийти кремовою, без шматочків.
- Тепер у начинку додаємо нарізану зелень базиліку та подрібнений на середні шматочки горіх. Перемішуємо.
- Мастимо кабачки начинкою та загортаємо в рулетики. Викладаємо на тарілку. Зверху посипаємо цедрою лимона і зеленню, яка у вас знайдеться вдома: базиліком, тархуном, кропом. Готово! Смачного!
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