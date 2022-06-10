Ліниві вареники з молодої картоплі: проста і смачна страва від Шефа Алекса Якутова Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ліниві вареники з молодої картоплі: проста і смачна страва від Шефа Алекса Якутова freepik.com

У червні з’являється перша молода картопля. Традиційно її варять цілою та подають з кропом. Однак з молодої картоплі можна не лише робити гарніри, а й додавати її у салати та навіть робити основою для вареників.