Паляниця за 15 хвилин по рецепту Шефа Алекса Якутова

Швидкий український хлібчик на пательні.

Слово «паляниця» стало символом боротьби українського народу з окупантами. Завдяки ньому ми можемо розрізнити своїх і чужинців. Адже окупанти не можуть правильно вимовити це слово. Для українців паляниця – ще й смак дитинства.

Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Робиться він досить просто і з мінімуму інгредієнтів. Як приготувати паляницю вдома – розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.

Інгредієнти:

Кефір – 1 склянка

Сода – 0,5 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 0,5 кг

Приготування:

Кефір кімнатної температури змішайте з содою. Залиште настоятись 5 хв, щоб він почав збільшуватись в об’ємі. Додайте сіль і яйце. Все гарненько збийте вінчиком до однорідної маси. Просійте борошно і додайте частинами до кефіру. Замісіть тісто. Сформуйте ковбаску і розділіть тісто на частини. Палянички можна робити маленькими, на одну порцію, а можна розміром з пательню. Поставте сковорідку на середній вогонь. Паляниця обсмажується без олії. Коли пательня нагріється, викладіть хлібчик і зменшіть вогонь. Обсмажуйте з двох боків по кілька хвилин до готовності. Готовність перевіряйте, проколовши виделкою чи дерев’яною паличкою. Тісто не має приставати.

Такий хлібчик смакує однаково як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли «добра з медом паляниця», так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти її самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.