Паляниця за 15 хвилин по рецепту Шефа Алекса Якутова
Швидкий український хлібчик на пательні.
Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Робиться він досить просто і з мінімуму інгредієнтів. Як приготувати паляницю вдома – розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- Кефір – 1 склянка
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 0,5 кг
Приготування:
- Кефір кімнатної температури змішайте з содою. Залиште настоятись 5 хв, щоб він почав збільшуватись в об’ємі.
- Додайте сіль і яйце. Все гарненько збийте вінчиком до однорідної маси.
- Просійте борошно і додайте частинами до кефіру. Замісіть тісто.
- Сформуйте ковбаску і розділіть тісто на частини. Палянички можна робити маленькими, на одну порцію, а можна розміром з пательню.
- Поставте сковорідку на середній вогонь. Паляниця обсмажується без олії. Коли пательня нагріється, викладіть хлібчик і зменшіть вогонь. Обсмажуйте з двох боків по кілька хвилин до готовності. Готовність перевіряйте, проколовши виделкою чи дерев’яною паличкою. Тісто не має приставати.
Такий хлібчик смакує однаково як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли «добра з медом паляниця», так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти її самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.