Паляниця за 15 хвилин по рецепту Шефа Алекса Якутова

21 марта 2022 13:30 Туренко Андрей
Паляниця за 15 хвилин по рецепту Шефа Алекса Якутова
Паляниця за 15 хвилин по рецепту Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Швидкий український хлібчик на пательні.

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Слово «паляниця» стало символом боротьби українського народу з окупантами. Завдяки ньому ми можемо розрізнити своїх і чужинців. Адже окупанти не можуть правильно вимовити це слово. Для українців паляниця – ще й смак дитинства. 

Хлібчик, який часто випікали бабусі в печі або на пательні. Робиться він досить просто і з мінімуму інгредієнтів. Як приготувати паляницю вдома – розповів Шеф та експерт реаліті Нового каналу «На ножах» Алекс Якутов.   

Інгредієнти: 

  • Кефір – 1 склянка 
  • Сода – 0,5 ч. л. 
  • Сіль – 0,5 ч. л. 
  • Яйце – 1 шт.  
  • Борошно – 0,5 кг  

Приготування: 

  1. Кефір кімнатної температури змішайте з содою. Залиште настоятись 5 хв, щоб він почав збільшуватись в об’ємі. 
  2. Додайте сіль і яйце. Все гарненько збийте вінчиком до однорідної маси. 
  3. Просійте борошно і додайте частинами до кефіру. Замісіть тісто. 
  4. Сформуйте ковбаску і розділіть тісто на частини. Палянички можна робити маленькими, на одну порцію, а можна розміром з пательню. 
  5. Поставте сковорідку на середній вогонь. Паляниця обсмажується без олії. Коли пательня нагріється, викладіть хлібчик і зменшіть вогонь. Обсмажуйте з двох боків по кілька хвилин до готовності. Готовність перевіряйте, проколовши виделкою чи дерев’яною паличкою. Тісто не має приставати. 

Такий хлібчик смакує однаково як із солодким, наприклад, варенням чи медом, як у колядках, коли «добра з медом паляниця», так і з солоними стравами. А можна взагалі їсти її самостійно, запиваючи теплим молоком чи чаєм.  

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